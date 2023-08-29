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70歲董明珠自曝「沒保養」！靠數數字保年輕　斥小鮮肉八卦是垃圾

▲中國格力電器的董事長兼總裁董明珠，日前稱自己從不保養，保持年輕的秘訣是數數字，並怒斥自己與小鮮肉的八卦全是胡說八道。資料照片。（圖／翻攝自《香港01》）
▲中國格力電器的董事長兼總裁董明珠，日前稱自己從不保養，保持年輕的秘訣是數數字，並怒斥自己與小鮮肉的八卦全是胡說八道。資料照片。（圖／翻攝自《香港01》）

記者倪浩軒/綜合報導

中國知名家用電器及工業設備製造商「格力電器」，今年70歲的董事長兼總裁董明珠，被中國一位自媒體網紅博主稱與35歲的格力副總裁王自如有「曖昧」，董明珠日前出席活動時不畏八卦積極闢謠，怒轟「搞歪門邪道的不是網紅，是垃圾」，還說自己70歲了沒有保養，保持年輕的秘訣就是每天數數字。

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董明珠堪稱中國企業人士中的流量密碼，由於其女性企業家的身份，以及和傳統老闆不同，經常出演各種節目與訪談，且表達自己的看法時往往直言不諱非常尖銳，因此一言一行很容易登上焦點話題，雖然已經70歲了，但依然非常活躍。

董明珠日前出席第四屆民營企業家盛典時，強調自己抱持著年輕的心態，「天天數數字就是保養」，與年輕人相處很自在。但董明珠也澄清自己與「小鮮肉」的傳聞，直呼「為了蹭點流量不惜污衊別人，搞歪門邪道的叫什麼網紅，叫垃圾」。

▲董明珠與格力副總裁王自如的合照。（圖／翻攝自微博）
▲董明珠與格力副總裁王自如的合照。（圖／翻攝自微博）
董明珠所說的「小鮮肉」是格力的副總裁王自如，1988年出生的王自如，年紀不到董明珠的一半，本是科技評測媒體「ZEALER」的創辦人，2021年加入格力任職副總裁，當時就曾引發討論。王自如與董明珠相識很早，當年加入格力時就有所謂「被包養」的傳聞，不過只是網友之間相傳的八卦，不料今年竟有自媒體網紅博主寫成報導。

該位網紅博主事後也發聲明公開向董明珠道歉，「我在2月26日發表對董明珠女士私生活歪曲事實的言論，被大量廣泛傳播，客觀上損害了董女士的名譽，我深表後悔，對董女士深感抱歉，特登報表示對董女士公開道歉、真心懺悔，希望取得董女士的原諒。我以後並以此為鑒，做一個三觀正的自媒體人！」

董明珠在網路上留下的「金句」頗多，除了最近批評員工「吃著碗裡看著鍋裡的」之外，董明珠還說過「員工離職要賠償公司培訓費」、「現在年輕人不知道艱苦，生活在蜜糖中」，被員工要求週休二日時，董明珠回答「當社會需要我們的時候，還是需要放下自我」，並說過自己每天上班到晚上11點。董明珠雖然因為談話間不時流露資本家與慣老闆思維，往往遭到年輕網友吐槽，但作為中國知名的企業人士之一，也有不少粉絲支持董明珠，認為她經商有成，霸氣有手段。

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