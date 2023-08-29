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「拍台北」劇本入圍名單出爐！億萬監製葉如芬驚豔：作品紮實活潑

▲「拍台北」劇本入圍名單出爐，評審葉如芬對參賽作品感到驚豔。（圖／台北市電影委員會提供）
▲「拍台北」劇本入圍名單出爐，評審葉如芬對參賽作品感到驚豔。（圖／台北市電影委員會提供）

記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導

第十五屆「拍台北」電影劇本徵選於今（29）日公布入圍名單，共計有16部作品脫穎而出，首次擔任「拍台北」評審的葉如芬坦言，有被參賽作品驚豔到，並開心表示，這次參賽劇本內容紮實又活潑，編劇們在台北市內發揮想像力，創造出各種內容元素。

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▲第15屆拍台北電影劇本徵選評審葉如芬。（圖／台北市電影委員會提供）
▲第15屆拍台北電影劇本徵選評審葉如芬。（圖／台北市電影委員會提供）
本屆報名劇本高達166件是歷年次高，參賽作品類型也相當多元，包括喜劇、懸疑驚悚、犯罪、科幻、動作冒險、傳記、音樂劇等。此外，這次評審團陣容十分強大，包括億萬監製葉如芬、海鵬影業總監姚經玉、知名影評人與監製塗翔文、以《返校》獲金馬獎最佳改編劇本的編劇傅凱羚、多次入圍金鐘和金馬獎的編劇王莉雯、《南方小羊牧場》導演侯季然、資深媒體人與編劇張哲鳴，組成跨領域專業評審團。

▲第15屆拍台北電影劇本徵選評審張哲鳴。（圖／台北市電影委員會提供）
▲第15屆拍台北電影劇本徵選評審張哲鳴。（圖／台北市電影委員會提供）
傅凱羚首次擔任評審就稱讚，本屆水準已經拉高很多，也發覺參賽者非常注意作品有高度的娛樂性，更把可執行性與市場性放在心裡；王莉雯也分享這次評選過程中，劇本中鮮明的角色、生動的台詞和獨特的題材都會讓她眼睛為之一亮。

▲第15屆拍台北電影劇本徵選評審王莉雯。（圖／台北市電影委員會提供）
▲第15屆拍台北電影劇本徵選評審王莉雯。（圖／台北市電影委員會提供）
葉如芬表示：「身為電影監製，我衷心希望這些劇本都可以拍成電影，非常期待！」今年她在影視產業也將邁入第30年，她大方分享不放棄的祕訣就是「專心一致」，沒有馬上成功的捷徑，唯有專心地好好走自己的路，她更鼓勵創作者：「不管有沒有得獎，不放棄，繼續寫！」期許創作者們創造更多驚豔作品。頒獎典禮將於9月26日在台北誠品行旅舉行。

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