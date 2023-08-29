參選與不參選宣言比一比！4年前的郭台銘：放下才能拉回走偏旋律

潘孟安是我好兄弟！賴清德挺徐富癸「由潘訓練出來絕對可靠」

▲賴清德替民進黨屏南立委參選人徐富癸站台。（圖／賴清德競選辦公室提供）
▲賴清德替民進黨屏南立委參選人徐富癸站台。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

不受鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選總統影響，民進黨主席暨總統參選人賴清德選務行程馬不停蹄，今（29）日在屏東、高雄一連6個選務行程。賴清德替民進黨屏南立委參選人徐富癸站台時表示，由前縣長潘孟安親自訓練出來的徐富癸，絕對是鄉親值得依靠與支持的人選，「屏東是關鍵席次，守下屏東別具意義，徐富癸起步較晚，更需要鄉親大力支持」。

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賴清德今在競選總幹事暨前屏東縣長潘孟安、屏東縣黨部主委羅平道及多位黨公職陪同下，出席「徐富癸恆春半島聯合競選團結誓師大會」，為徐富癸站台，並與鄉親暢談國政，再接續前往北勢寮保安宮參香祈福，祈求國泰民安、風調雨順。

賴清德提到潘孟安時表示，潘孟安是全國第一名縣長，更是有情的縣長，「是我的好兄弟」，過去在立法院是好同事，各自擔任縣市首長時，也一起打拼縣政；他強調，潘孟安為屏東建設良多，由他訓練出來的人，一定是絕對可靠，「信任潘孟安，支持徐富癸」。

賴清德也大讚徐富癸三大特質，第一，深耕土地、愛鄉愛屏東，大學畢業後就回來屏東深耕，擔任記者工作，為屏東發聲；第二、在地20年，為理念拼搏；第三，屏東是守護民主自由的關鍵席次，徐富癸一路從記者工作、服務處主任，到進入縣政府前後擔任潘孟安、周春米縣長的民政處處長等，都能夠看出徐富癸是充滿理想性與行動力的政治工作者。

賴清德同時賦予徐富癸兩項任務表示，第一，要擴大服務範圍、持續為屏東鄉親爭取建設；第二，要守護台灣，並促進台灣的民主和平與繁榮。賴清德說，台灣要持續跟世界的民主陣營站在一起，就要選出有「台灣情」的立法委員、有「台灣心」的政治人物。

賴清德強調，總統蔡英文、前院長蘇貞昌的故鄉就是屏東，許多民進黨內為自由民主打拼的政治人物，都是出身屏東，因此守下屏東深具意義，屏東就是守護民主自由的關鍵席次之一，徐富癸是民進黨民主大聯盟中被提名的最後一席，起步較晚，更需要靠大家大力的支持與幫忙。

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