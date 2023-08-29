U18世界盃棒球賽／前MLB國聯打擊王領軍美國　投教是王建民前隊友

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本屆美國隊20人名單中，有11人有國家隊的經驗，據美國教頭Cuddyer透露，本屆陣中有4名入選百大新秀前十大的好守，分別是Bryce Rainer、Noah Franco、Perry Morlando和Konnor Griffin，以及U15世界盃賽會MVP、年僅16歲的潛力大物Coy James。
此外，美國隊教練團也超級大咖，教頭Cuddyer曾於2011、2013年兩度參與大聯盟明星賽，並在2013年以打擊率.331拿下國聯打擊王，並在季後的國聯MVP票選排在第20名，而投手教練LaTroy Hawkins具有21年大聯盟資歷，2008年短暫效力洋基隊，曾與王建民當過隊友。
這是Cuddyer首次擔任U18美國隊總教練，兩年前他則是美國隊的打擊教練，值得一提的是，Cuddyer過去在1996、1997年也是U18美國隊的一員。
美國隊這批球員從6月展開集訓，經過9天的練習與比賽，篩選出40人，8月中在南加州集訓後再選出最後20人名單。談到子弟兵的特色，Cuddyer表示：「我們的投手群很突出。」
雖然預賽美國隊與中華隊不同分組，但兩隊有可能在複賽超級循環對戰，被問到對於中華隊球員的印象，Cuddyer表示：「台灣球員身材條件很好，投手群的球速也很快，控球能力也不錯，球員都很有紀律。」