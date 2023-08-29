MLB／大谷翔平太扯了！敲170公里超速安打　費城人還是怕他又敬遠

U18世界盃棒球賽／前MLB國聯打擊王領軍美國　投教是王建民前隊友

▲U18世界盃美國隊總教練Michael Cuddyer。（圖取自baseballamerica）
▲U18世界盃美國隊總教練Michael Cuddyer。（圖取自baseballamerica）

記者路皓惟/新莊報導

U18世界盃棒球賽將於9月1日開打，昨日抵台的衛冕軍美國隊，由曾在2013年獲得美國職棒大聯盟國聯打擊王的Michael Cuddyer帶隊，本屆美國依舊是奪冠大熱門，且陣中有4名選手入選百大新秀前十大的好手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
自2013年以來五屆世界盃，美國隊全部打進冠軍戰，一共斬獲4座冠軍，唯獨2019年輸給中華隊屈居亞軍，實力相當堅強，每一屆都被視為冠軍大熱門。

本屆美國隊20人名單中，有11人有國家隊的經驗，據美國教頭Cuddyer透露，本屆陣中有4名入選百大新秀前十大的好守，分別是Bryce Rainer、Noah Franco、Perry Morlando和Konnor Griffin，以及U15世界盃賽會MVP、年僅16歲的潛力大物Coy James。

此外，美國隊教練團也超級大咖，教頭Cuddyer曾於2011、2013年兩度參與大聯盟明星賽，並在2013年以打擊率.331拿下國聯打擊王，並在季後的國聯MVP票選排在第20名，而投手教練LaTroy Hawkins具有21年大聯盟資歷，2008年短暫效力洋基隊，曾與王建民當過隊友。

這是Cuddyer首次擔任U18美國隊總教練，兩年前他則是美國隊的打擊教練，值得一提的是，Cuddyer過去在1996、1997年也是U18美國隊的一員。

美國隊這批球員從6月展開集訓，經過9天的練習與比賽，篩選出40人，8月中在南加州集訓後再選出最後20人名單。談到子弟兵的特色，Cuddyer表示：「我們的投手群很突出。」

雖然預賽美國隊與中華隊不同分組，但兩隊有可能在複賽超級循環對戰，被問到對於中華隊球員的印象，Cuddyer表示：「台灣球員身材條件很好，投手群的球速也很快，控球能力也不錯，球員都很有紀律。」

▲U18世界盃美國隊投手教練LaTroy Hawkins具有21年大聯盟資歷，2008年效力洋基隊時曾與王建民當過隊友。（圖／美聯社／達志影像）
▲U18世界盃美國隊投手教練LaTroy Hawkins具有21年大聯盟資歷，2008年效力洋基隊時曾與王建民當過隊友。（圖／美聯社／達志影像）

U18世界盃棒球賽／台灣小將身材不輸美國　需提防韓國左投黃晙書

U18世界盃棒球賽／蘇拉颱風恐攪局　台灣教頭：投手調度比較麻煩

U18世界盃棒球賽／首戰對台灣不擔心守備　澳教頭：人工草更好守

U18世界盃棒球賽／林維恩讓澳洲變電風扇　連飆4K卻說：僅用8成力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀