MLB／大谷翔平太扯了！敲170公里超速安打　費城人還是怕他又敬遠

U18世界盃棒球賽／熱身賽最終戰對美吞首敗　台灣教頭覺得是好事

▲U18世界盃熱身賽中華隊5：7不敵美國，吞下首場敗仗。（棒協提供）
▲U18世界盃熱身賽中華隊5：7不敵美國，吞下首場敗仗。（棒協提供）

記者路皓惟/新莊報導

2023U18世界盃棒球賽即將開打，中華隊今(29)日與美國隊熱身賽練兵，儘管美國前一天晚上才飛抵台灣備戰，但並不影響比賽的表現，且頻頻發揮速度優勢進佔得點圈，帶給中華隊投手麻煩，終場中華隊以5:7落敗。賽後總教練吳柏宏表示，熱身賽最後一場對到美國也讓球隊學習到很多，接下來面對正式比賽是一件好事。

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首局下，美國隊PJ Morlando在三壘有人情況下，擊出內野滾地球送回隊友得分，美國隊首開紀錄。3局下美國隊Konnor Griffin掃出三壘安打帶有1分打點，接著PJ Morlando擊出三壘邊線安打，雖然在二壘遭觸殺出局，但Griffin跑回美國隊的第2分，以3:0領先中華隊。

4局上中華隊趁著美國發生失誤先追1分，接著Noah Franco出現暴投免費再送中華隊1分，追到1分差距。但在4局下，游擊手黃天賜守備失誤，攻佔滿壘的美國隊一口氣跑回2分，接著林立恩捕逸又丟1分，隨後Nolan Traeger適時安打打回1分，讓美國吃下4分大局。

5局上美國投手Joey Oakie連續2次暴投，讓黃天賜跑上三壘，邱鑫跑出內野安打，黃天賜回壘得分，隨後滿壘狀態下，李勛傑穿越安打帶有2分打點，中華隊該局攻下3分，但最終仍以2分之差敗北。

熱身賽最後一場對戰美國，總教練吳柏宏表示，「我們球員看到球速快的投手，這是好事，接下來正式賽相信每一隊球速也有這樣的水準，讓選手眼睛跟棒子能夠適應，不過比賽過程中有好的也有不好的，這是需要繼續調整的部分。」

美國隊速度飛快，靠著腳程跑出二壘、三壘安打，吳柏宏說：「比賽過程中就有提醒選手，無論攻擊出去後的跑壘，還是守備上的移位，這方面是我們值得學習的地方，我們也都必須做得更好。」

美國隊投手Joey Oakie球速最快可達158公里，未來也有可能再次對戰，吳柏宏表示：「速度是有這樣的水準，但控球可能差一點，所以打者選球要更好。」

中華隊在3場熱身賽取得2勝1敗，接下來將於9月1日開幕首戰澳洲，吳柏宏賽後特別提醒球員心態，「從集訓到今天球員都很辛苦，但也要把心情準備好面對正式比賽，大家都做得很好。」

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