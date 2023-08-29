U18世界盃棒球賽／邱鑫熱身賽連3戰敲安 認真做筆記要學弟不要怕
中華職棒樂天桃猿第一指名外野手邱鑫，代表中華隊出征U18世界盃棒球賽，熱身賽3場比賽他都有安打演出。身為球隊的大學長，邱鑫以身作則帶領學弟，也從對美國熱身賽中看到自己需要學習的地方，這些經驗都將是他未來進入職棒重要的養分。
記者路皓惟/新莊報導
5局上邱鑫掌握得點圈機會，擊出內野安打，熱身賽3戰都敲安，也送回隊友黃天賜，貢獻1分打點，雖然中華隊在熱身賽終場5:7不敵美國，但邱鑫從中學到很多，「觀察到美國隊在打者每一個打席做不同的防守佈陣，重新調整站位，不僅是左打、右打，還會以投手球速和習性來調整位置。」
在比賽過程中，邱鑫也有做筆記的習慣，記下每一位球員的特性，以及打擊的落點，他認為美國隊實力確實很強，也跟以往的記憶不太一樣，「之前對他們都是丟直球，但今天以變速球為主，所以進入正式比賽後要盡快調整好狀況。」
中華隊在3場熱身賽取得2勝1敗，唯一敗仗就是輸給美國隊，作為連續2屆打世界盃的球員，邱鑫表示，球隊氣氛很好，大家都是一個團隊，加上自己是學長，不管學弟做得好或不好都給予正面鼓勵，也告訴他們不要怕，希望比賽能夠幫助球隊打下好成績。