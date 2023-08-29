學校「午休趴睡」收費900元！家長大反彈 東莞發改局稱收費合理
中國廣東東莞某學校，向學生收取「午休費用」，且依休息方式不同有不同價格，就連最普通的趴在桌上睡覺，一學期也要收200元人民幣、約新台幣900元。有家長將學校的收費通知分享在網路上，立即引發熱議。該學校解釋，收費是依東莞發改局的規定辦理，並非強制收費，東莞發改局也證實確有此規定，稱收費是為了支付老師的看護費用，「收費合理」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，有家長昨（28）日分享學校的收費通知，老師在群組聊天室中表示，趴睡一個學期200元人民幣，在教室午休墊躺平則是一個學期360元人民幣，最貴的是午休室床位，一個學期為680元人民幣。
趴睡都要錢，引發網友熱議，許多網友批評學校「想錢想瘋了」。不過校方澄清，費用並非強制收取，屬於自願參加，且收取午休費用也符合東莞市規定。
東莞市教育局接受媒體詢問時，表示未規定午休費用，不過隨後東莞市發改局出面解釋，稱確實在今年3月有批准校方的午休收費做法，因為考慮到老師的加班看護費用，認為收費合理，並稱這是為了推進中小學午餐午休服務。但發改局也強調，對於收費必須以自願為原則，且校方也應考慮公益性，或由別處管道籌措資金，並非只有家長承擔一種途徑。
《澎湃新聞》報導指出，近年中國有些學校開始提供特製午休椅、午休室床位等服務，雖然給予孩子更好的休息品質是好事，但也衍生出如何收費的敏感問題，若連趴睡也要收費，不免讓人匪夷所思。