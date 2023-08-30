橘爸唬籃／已被日本海放、看不到車尾燈！台灣籃壇仍在內耗沒未來

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣籃球10年內被日本海放 差距還在擴大
10年前中華隊與日本一隊交手，戰況五五波，分數幾乎都很膠著，未料如今卻已看不到日本車尾燈，讓國內籃球迷非常感慨。
談起日本大翻身的關鍵，就是日本籃協當年為了備戰東京奧運所制定的20年計畫，此份計畫書並非台灣常見的「口號做事」、喊喊而已，而是確實地、按部就班地實踐，包括建立完善的青訓系統，聘請外籍教練，尋找混血和歸化球員等方針，一步步改善體質，打造出強大的日本隊。
反觀國內籃壇雖成功邁入職業化，但兩聯盟表面上「各自登山」，實際上卻是暗潮洶湧，日前才傳出PLG攻城獅的狀元籤變成空氣，林秉聖簽約後卻反悔改加盟T1，甚至兩聯盟因為怕被挖角，遲遲不敢設置薪資上限，薪資透明化也遙遙無期，這對於國內籃球發展都並非好事。
日本20年計畫脫胎換骨 台灣繼續內耗
除此之外，今夏國內籃壇最熱的新聞，並非國家隊打出成績，或球員在球場上精湛的表現，反而是負面消息頻傳，成為國人茶餘飯後的話題。從楊敬敏出軌風波開始，連帶執行長陳建州也因ME TOO事件成過街老鼠，兩人聲望大跌，近期又傳出高國豪球鞋事件，教練許智超婚外情，一件件都重創台籃形象。
籃協理事長謝典林該做點事了吧！
今年瓊斯盃睽違三年再度舉辦，意外又因為籃協理事長謝典林邀請了「關係良好」的郭台銘和柯文哲出席，被批評是一場政治秀。橘爸認為，政治人物參與球賽本質上是件好事，但也感嘆理事長謝典霖在任期間的確沒有太重大的作為，且關於「謝典林」的新聞，政治遠多於體育，而台灣籃球依舊載浮載沉，台籃撥雲見日的一天仍遙遙無期。