MLB／大谷翔平太扯了！敲170公里超速安打　費城人還是怕他又敬遠

橘爸唬籃／已被日本海放、看不到車尾燈！台灣籃壇仍在內耗沒未來

▲日本男籃在近10年突飛猛進，已經追上世界列強的腳步，而台灣卻沒有太明顯的進步。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男籃在近10年突飛猛進，已經追上世界列強的腳步，而台灣卻沒有太明顯的進步。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/橘爸

台灣籃球與日本實力正在快速的拉大中，不僅早就無競爭力，且輸分越來越大，去年7月的世界盃資格賽，中華男籃慘敗給日本40分，且整場連50分都拿不到，即使國內職籃發展逐漸步上軌道，但能否轉換成國際賽成績，目前為止仍看不到成效。

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瓊斯盃國際邀請賽剛落幕，中華一隊雖拿下第二名，但各隊幾乎都非國家隊一軍，並沒有太大的參考價值；反觀日本在世界盃男籃賽已不再只是任人魚肉的亞洲球隊，還爆冷擊敗強敵芬蘭，也讓外界跌破眼鏡，也證明日本的實力已足以在世界佔有一席之地，而非只是亞洲列強而已。

中華男籃與日本的實力逐漸擴大，且已經非同一個水平。中央社記者林俊耀攝109年2月24日
中華男籃與日本的實力逐漸擴大，且已經非同一個水平。中央社記者林俊耀攝109年2月24日
台灣籃球10年內被日本海放　差距還在擴大

10年前中華隊與日本一隊交手，戰況五五波，分數幾乎都很膠著，未料如今卻已看不到日本車尾燈，讓國內籃球迷非常感慨。

談起日本大翻身的關鍵，就是日本籃協當年為了備戰東京奧運所制定的20年計畫，此份計畫書並非台灣常見的「口號做事」、喊喊而已，而是確實地、按部就班地實踐，包括建立完善的青訓系統，聘請外籍教練，尋找混血和歸化球員等方針，一步步改善體質，打造出強大的日本隊。

反觀國內籃壇雖成功邁入職業化，但兩聯盟表面上「各自登山」，實際上卻是暗潮洶湧，日前才傳出PLG攻城獅的狀元籤變成空氣，林秉聖簽約後卻反悔改加盟T1，甚至兩聯盟因為怕被挖角，遲遲不敢設置薪資上限，薪資透明化也遙遙無期，這對於國內籃球發展都並非好事。

▲黑人陳建州也捲入負面風波。（圖／記者陳明中攝影）
▲黑人陳建州也捲入負面風波。（圖／記者陳明中攝影）
日本20年計畫脫胎換骨　台灣繼續內耗

除此之外，今夏國內籃壇最熱的新聞，並非國家隊打出成績，或球員在球場上精湛的表現，反而是負面消息頻傳，成為國人茶餘飯後的話題。從楊敬敏出軌風波開始，連帶執行長陳建州也因ME TOO事件成過街老鼠，兩人聲望大跌，近期又傳出高國豪球鞋事件，教練許智超婚外情，一件件都重創台籃形象。

▲謝典林專注於政治活動，但籃球更需要一名出色的領導者。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.14）
▲謝典林專注於政治活動，但籃球更需要一名出色的領導者。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.14）
籃協理事長謝典林該做點事了吧！

今年瓊斯盃睽違三年再度舉辦，意外又因為籃協理事長謝典林邀請了「關係良好」的郭台銘和柯文哲出席，被批評是一場政治秀。橘爸認為，政治人物參與球賽本質上是件好事，但也感嘆理事長謝典霖在任期間的確沒有太重大的作為，且關於「謝典林」的新聞，政治遠多於體育，而台灣籃球依舊載浮載沉，台籃撥雲見日的一天仍遙遙無期。

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