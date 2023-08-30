這原因！美元指數跌破104 新台幣早盤止貶回升探31.82元
在美國就業市場降溫，加上消費者信心意外下滑，增添美國聯準會（Fed）9月暫停升息的可能性，美股收高，美元指數跌破104，亞洲主要貨幣兌美元也止貶，新台幣兌美元今（30）日早盤也回升，一度來到31.82元，升值6.4分，只是市場也在等待美國另一數據個人消費支出價格（PCE price）的公布，新台幣升幅有限，目前在31.85元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國勞工部公布職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）就業報告，7月職缺數比6月減少約34萬個至883萬個，低於市場預期的950萬，也比修正後前值916.5萬少，寫下2021年3月以來最低。同時，美國經濟評議會也公布了美國8月消費者信心指數，消費者信心意外下滑，從前值114（經修正）降至106.1，低於市場預期的116。
由於從目前美國公布的這兩個數據來看，市場認為美國聯準會升息抑制通膨已見成效，9月無需急著進一步升息，支撐市場暫停升息的預期，美元指數也跌破104。
亞洲主要貨幣兌美元今日早盤也止貶，其中日圓一度升回145價位，現在又拉回146.03兌1美元附近震盪，韓元兌美元小升來到1320.35價位，人民幣中間價小幅上修至7.1816兌1美元，離岸人民幣則貶值在7.2892兌1美元附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也止貶回升，在台股走揚、美元走弱及月底出口商有拋匯需求推升下，新台幣以31.84元、升值4.4分開出，並進一步上探31.82元，升值6.4分，只是本周美國還將公布個人消費支出價格（PCE price），市場仍趨向觀望氣氛，新台幣早盤升幅有限，目前在31.85元震盪整理。