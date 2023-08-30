紐約時報廣場水漫道路！127年老舊水管破裂 180萬加侖水灌地鐵站
美國紐約時報廣場於當地時間週二凌晨3點左右，一條具有127年歷史的主水管破裂，大量水流湧出將地鐵站軌道變成小河流，街道上也因此積水數吋深。受到水管破裂影響，曼哈頓大部分地區的1、2和3號地鐵線都暫停行駛，直至中午才陸續恢復營運。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，這條寬約半公尺的主水管在40街和第七大道下方破裂，宣洩而出的水流立即淹沒了市中心的街道和繁忙的時報廣場地鐵站。地鐵站月台宛如下起暴雨，軌道變成河道，時報廣場街道也因積水而一片狼籍。約有180萬加侖的水從破裂水管中流出，大部分都灌進到地鐵站，由於1、2和3號地鐵線早上暫停行駛，估計有30萬位通勤旅客受到影響。
紐約市環保局局長阿加瓦拉 (Rohit Aggarwala) 表示，工作人員花了大約一個小時才找到水管破裂處，為了進行修復，不得不在時報廣場路口挖出一個大洞。阿加瓦拉指出，修復工作進行順利，等到大多數民眾的上班時間開始時，附近只有兩家公司停水。
《美聯社》報導指出，紐約市擁有長達1萬900公里的水管，足夠從時報廣場延伸至日本東京的直線距離。紐約過去3年已投入19億美元的經費來進行老舊水管的維修和升級，但仍然經常發生水管破裂的意外，光是去年就發生了402次，而這已經是官方有紀錄以來的第二低數字。
紐約雖然是世界最繁華的大都市之一，但城市底下的水管、地鐵、電力系統、排氣管都非常老舊，2007年曾發生一條83歷史的老舊排氣管爆裂意外，造成1人死亡。