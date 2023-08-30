員工福利再升級 這家銀行提供20周支薪陪產假及領養假
國內金融業生育補助等員工福越來越好，像是兆豐金日前就通過生育補助，從原本3胎各8萬元，提高至第1胎12萬元，第2胎15萬元、第3胎18萬元，也就是說，若生育3胎可以獲得45萬補助。渣打銀行今（30）日也宣布，自2023年9月1日起，推出進階版的陪產假及領養假，無論性別、關係、或是孩子如何永久地成為家庭的一員，均能透過20週的支薪產假、陪產假或領養假，讓父母一起為迎接家庭新成員與建立良好的成長環境做好準備。
記者顏真真／台北報導
兆豐金暨兆豐銀行董事長雷仲達上任滿2個月，就送給員工大禮，原本兆豐員工生育補助3胎，每胎各8萬元，日前董事會通過生育補助大幅提高，第1胎補助提高至12萬元，第2胎15萬元、第3胎18萬元，比合庫的10萬、12萬、15萬生育補助還高，也就是說，兆豐銀員工若生育3名子女，共可獲45萬元補助，若夫妻1人在兆豐、1人在合庫，生育3名子女更可獲利82萬元補助。
有鑑於少子化與高齡化已成為無法迴避的重要議題，渣打銀行也在現行10個工作日的支薪陪產假基礎上，新增18週的渣打員工支薪陪產假，讓爸爸們可以靈活利用共20週的時間，照顧配偶與新生寶寶。同時，銀行原有10個工作日的支薪領養假，也同步延長到20週，適用於領養年紀5歲以下的小朋友，讓迎接家庭新成員的爸媽能有更充裕的時間，在工作與生活中找到適合自己的平衡點。
渣打銀行人資長陳瑋芝表示，渣打集團重視並關懷員工，全方位實踐企業永續發展，將多元與包容落實於企業文化，在女性同仁享有20週支薪產假的基礎上，進一步推出領先業界、不分性別之陪產假及領養假的升級措施，除了落實性別工作平等，更希望在新添家庭新成員的同時，為員工人生的重要階段提供支持，將友善職場的照顧範圍延伸到員工的家庭。
此外，為了打造全方位幸福職場，渣打銀行也實施彈性工作安排，讓員工可以按照工作特性與需要安排居家辦公，或視需要使用每年7天的家庭照顧假（不給薪），適用對象不分家庭組成型態，落實多元與共融的企業文化。