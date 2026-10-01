2026年度公費流感疫苗今（1）日正式開打！究竟公費與自費疫苗差別在哪？國光、GSK 葛蘭素等品牌該怎麼選？接種後多久有保護力？輕微喉嚨痛可以施打嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理衛福部疾管署與醫療機構最新資訊，包含公費接種對象、合約院所查詢及常見 QA 懶人包，帶您一次掌握最新疫苗資訊。
🟡2026公費流感疫苗今開打！兩階段對象資格整理
依衛生福利部疾管署最新公告，今年公費流感與新冠疫苗分兩階段開打：
第一階段（10月1日起）：65歲以上長者、55-64歲原住民、安養及長照機構對象、孕婦、6個月內嬰兒雙親或實際扶養者、滿6個月至國小前幼兒、幼兒園及托育人員、高風險慢性病/罕病/重大傷病（含結核病、失能、精神疾病與失智症）等。此外，學生族群（國小至高中職/五專前三年）與禽畜防疫人員亦可施打公費流感疫苗（不含新冠疫苗）。
第二階段（11月2日起）：開放 50 至 64 歲無高風險慢性病之一般成人接種。
符合資格者疫苗免費，僅需支付掛號費或診察費（約 170 至 500 元不等）。今年公費疫苗包含國光、GSK、賽諾菲、高端、東洋等標準型，以及機構長者優先之加強型疫苗。
🟡國光與葛蘭素疫苗差在哪？各品牌差別一次看懂
許多民眾熱搜「國光流感疫苗好嗎」、「GSK流感疫苗好嗎」，立康醫療體系與關心診所指出，國內核准疫苗均通過衛福部檢驗，保護力與安全性無虞：
GSK（伏適流 Fluarix）：英國藥廠研發、德國製造，屬傳統雞蛋培養疫苗，適用於6個月以上，提供公費與自費選擇（關心診所自費參考價約1100元）。
國光（安定伏 AdimFlu-S）：台灣在地製造，屬雞蛋培養疫苗，適用於3歲以上族群，提供公費與自費選擇。
東洋（輔流威護 Flucelvax）：德國製造之細胞培養疫苗，能避免病毒在雞蛋培養時產生變異，適用於6個月以上（關心診所自費參考價約1600元）。
AZ能伏鼻（FluMist）：美國製造之鼻噴式活性減毒疫苗，免打針，僅限自費且適用於2至未滿18歲兒童青少年（關心診所自費參考價約1600元）。
今年台灣流感疫苗全面採用「三價」成分（包含A/H1N1、A/H3N2、B/Victoria），主因是 B/Yamagata 病毒株已多年未在自然界流行，符合世界衛生組織（WHO）最新建議。
🟡怕打針可選鼻噴式？適用年齡與禁忌族群解析
許多家長關心「不用打針」的鼻噴式流感疫苗，立欣診所進一步說明，國內目前品項為 AZ 的「能伏鼻（FluMist）」，屬自費減毒活性疫苗（LAIV），從鼻腔噴入給藥，最常見副作用為鼻塞或流鼻水。重點注意事項如下：
適用年齡：僅限 滿 2 歲至未滿 18 歲 兒童與青少年（未滿 2 歲及 18 歲以上均不適用）。
禁忌與特殊族群：免疫功能低下或接受免疫抑制治療者、氣喘發作中/近期反覆喘鳴者、服用阿斯匹靈或水楊酸類藥物者、近期使用過抗流感病毒藥物（如克流感）者，以及同住家人有嚴重免疫不全者，均不適合接種。
破除迷思：鼻子過敏（過敏性鼻炎）者可以施打，但若當天鼻塞極嚴重請先由醫師評估。立欣診所強調，「怕打針不等於直接選鼻噴」，仍需由醫師綜合評估年齡與健康狀況排除禁忌症。
🟡打完多久有保護力？喉嚨痛可以打嗎？
針對民眾常見的接種疑問，疾管署與立康醫療體系專業解答如下：
「左流右新」是什麼？ 指的是左手臂施打流感疫苗、右手臂施打新冠疫苗。兩者皆為不活化疫苗，可在同一天於不同部位同時接種，安全且能迅速獲得雙重保護。注意學生與禽畜防疫人員公費僅限施打流感疫苗。
打完多久有保護力？ 接種流感疫苗後，約需 2 週 身體才會產生足夠的免疫保護力。保護效果通常可維持 4 至 6 個月，建議每年重新接種。
喉嚨痛可以打流感疫苗嗎？ 若僅有輕微喉嚨痛、流鼻水或咳嗽且沒有發燒，通常可以正常接種；若伴隨發燒或處於急性中重度疾病期，則建議待病情穩定後再由醫師現場評估。
🟡合約院所去哪裡打？衛生所與疾管署查詢教學
想知道新竹、台北等各地流感疫苗哪裡打，或是尋找各縣市衛生所、公立醫院與合作診所，可善用疾管署官方查詢工具：
1. 前往衛福部疾管署官網，開啟「公費流感疫苗合約院所查詢系統」。
2. 選擇您所在的縣市與鄉鎮市區（例如新竹市東區、台北市大安區等）。
3. 系統將列出附近有提供公費接種服務的衛生所與醫療院所名單、地址及電話。
基層醫療院所也特別提醒，前往接種前可先透過電話或診所官方 LINE 確認現場門診時間與疫苗庫存，以免特地前往卻撲空。
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依衛生福利部疾管署最新公告，今年公費流感與新冠疫苗分兩階段開打：
第一階段（10月1日起）：65歲以上長者、55-64歲原住民、安養及長照機構對象、孕婦、6個月內嬰兒雙親或實際扶養者、滿6個月至國小前幼兒、幼兒園及托育人員、高風險慢性病/罕病/重大傷病（含結核病、失能、精神疾病與失智症）等。此外，學生族群（國小至高中職/五專前三年）與禽畜防疫人員亦可施打公費流感疫苗（不含新冠疫苗）。
第二階段（11月2日起）：開放 50 至 64 歲無高風險慢性病之一般成人接種。
符合資格者疫苗免費，僅需支付掛號費或診察費（約 170 至 500 元不等）。今年公費疫苗包含國光、GSK、賽諾菲、高端、東洋等標準型，以及機構長者優先之加強型疫苗。
許多民眾熱搜「國光流感疫苗好嗎」、「GSK流感疫苗好嗎」，立康醫療體系與關心診所指出，國內核准疫苗均通過衛福部檢驗，保護力與安全性無虞：
GSK（伏適流 Fluarix）：英國藥廠研發、德國製造，屬傳統雞蛋培養疫苗，適用於6個月以上，提供公費與自費選擇（關心診所自費參考價約1100元）。
國光（安定伏 AdimFlu-S）：台灣在地製造，屬雞蛋培養疫苗，適用於3歲以上族群，提供公費與自費選擇。
東洋（輔流威護 Flucelvax）：德國製造之細胞培養疫苗，能避免病毒在雞蛋培養時產生變異，適用於6個月以上（關心診所自費參考價約1600元）。
AZ能伏鼻（FluMist）：美國製造之鼻噴式活性減毒疫苗，免打針，僅限自費且適用於2至未滿18歲兒童青少年（關心診所自費參考價約1600元）。
今年台灣流感疫苗全面採用「三價」成分（包含A/H1N1、A/H3N2、B/Victoria），主因是 B/Yamagata 病毒株已多年未在自然界流行，符合世界衛生組織（WHO）最新建議。
許多家長關心「不用打針」的鼻噴式流感疫苗，立欣診所進一步說明，國內目前品項為 AZ 的「能伏鼻（FluMist）」，屬自費減毒活性疫苗（LAIV），從鼻腔噴入給藥，最常見副作用為鼻塞或流鼻水。重點注意事項如下：
適用年齡：僅限 滿 2 歲至未滿 18 歲 兒童與青少年（未滿 2 歲及 18 歲以上均不適用）。
禁忌與特殊族群：免疫功能低下或接受免疫抑制治療者、氣喘發作中/近期反覆喘鳴者、服用阿斯匹靈或水楊酸類藥物者、近期使用過抗流感病毒藥物（如克流感）者，以及同住家人有嚴重免疫不全者，均不適合接種。
破除迷思：鼻子過敏（過敏性鼻炎）者可以施打，但若當天鼻塞極嚴重請先由醫師評估。立欣診所強調，「怕打針不等於直接選鼻噴」，仍需由醫師綜合評估年齡與健康狀況排除禁忌症。
🟡打完多久有保護力？喉嚨痛可以打嗎？
針對民眾常見的接種疑問，疾管署與立康醫療體系專業解答如下：
「左流右新」是什麼？ 指的是左手臂施打流感疫苗、右手臂施打新冠疫苗。兩者皆為不活化疫苗，可在同一天於不同部位同時接種，安全且能迅速獲得雙重保護。注意學生與禽畜防疫人員公費僅限施打流感疫苗。
打完多久有保護力？ 接種流感疫苗後，約需 2 週 身體才會產生足夠的免疫保護力。保護效果通常可維持 4 至 6 個月，建議每年重新接種。
喉嚨痛可以打流感疫苗嗎？ 若僅有輕微喉嚨痛、流鼻水或咳嗽且沒有發燒，通常可以正常接種；若伴隨發燒或處於急性中重度疾病期，則建議待病情穩定後再由醫師現場評估。
🟡合約院所去哪裡打？衛生所與疾管署查詢教學
想知道新竹、台北等各地流感疫苗哪裡打，或是尋找各縣市衛生所、公立醫院與合作診所，可善用疾管署官方查詢工具：
1. 前往衛福部疾管署官網，開啟「公費流感疫苗合約院所查詢系統」。
2. 選擇您所在的縣市與鄉鎮市區（例如新竹市東區、台北市大安區等）。
3. 系統將列出附近有提供公費接種服務的衛生所與醫療院所名單、地址及電話。
基層醫療院所也特別提醒，前往接種前可先透過電話或診所官方 LINE 確認現場門診時間與疫苗庫存，以免特地前往卻撲空。