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🟡2026公費流感疫苗今開打！兩階段對象資格整理

學生族群（國小至高中職/五專前三年）與禽畜防疫人員亦可施打公費流感疫苗（不含新冠疫苗）。

▲疾管署發布2026年度公費流感與新冠疫苗兩階段接種對象海報，第一階段於10月1日正式開打。（圖／疾管署提供）

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▲2026流感疫苗GSK、東洋、AZ鼻噴式與國光等疫苗之適用對象與特色一次看。（圖／關心診所提供）

🟡怕打針可選鼻噴式？適用年齡與禁忌族群解析

免疫功能低下或接受免疫抑制治療者、氣喘發作中/近期反覆喘鳴者、服用阿斯匹靈或水楊酸類藥物者、近期使用過抗流感病毒藥物（如克流感）者，以及同住家人有嚴重免疫不全者，均不適合接種。

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注意學生與禽畜防疫人員公費僅限施打流感疫苗。

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