走路地板還會晃！湖南扶貧安置房缺梁、牆裂　遭爆「豆腐渣工程」

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一名王姓住戶受訪時表示，自家的臥室和客廳地板都曾加過樑，因為不加的話，「用腳跺一下就會晃」；陽台房樑做檢測鑿開，才發現裡頭沒有鋼筋。另外也有住戶表示，人在房屋內行走，地板都在晃動。
報導稱，多棟樓的住戶存在的房屋品質問題主要是地板和天花板開裂、房梁鋼筋缺失、牆體偏位、衛生間或廁所滲漏水等。還有住戶用手撕扯著臥室的房門材料，裡面能看到咖色的紙板，氣得她直呼「你看都是紙板！」
據了解，該工程名稱為新化縣2018年易地扶貧搬遷集中安置項目孟公鎮付家村安置點，共規劃建設12棟安置房，安置了孟公鎮各村189戶808名村名。該工程於2018年12月竣工，村民們於2019年5月入住。算起來，安置房建成不到5年，就頻頻傳出品質問題，很多搬遷戶帶著希望而來，卻沒想到安置房的質量讓人住著很「鬧心」。
付家村安置點後被改為孟公鎮永平社區，一名匿名社區幹部表示，據統計，12棟樓每棟都有品質問題。多名搬遷戶指出，此前大面積維修加固，但效果不佳，問題還是越來越多。
不少人越住越怕哪天樓房倒塌，趕緊收拾包袱搬走。一名周姓住戶表示，他住在這樣的房子其實有些害怕。「樓頂開裂，天花板的石灰表層成塊掉落，維修過幾次，現在還在維修。」
公開資料顯示，負責施工的單位是湖南建工集團，這是一家國有獨資企業。一名負責維修加固的施工人員表示，12棟房都需要加固，目前只做了2戶樣板。
中共在2021年2月舉行了全國脫貧攻堅總結表彰大會，當時習近平宣布，中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，並稱這是創造了所謂「人間奇蹟」。
但是中共的脫貧一直受到外界質疑，除了標準和國際有較大差距之外，中共官場的造假也讓全面脫貧淪為政治秀。在習近平宣布全面脫貧後不到兩個月，央視就罕見報導陝西洛南扶貧造假、脫貧摘帽摻假，話題衝上微博熱搜。