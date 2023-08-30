U18世界盃棒球賽／中華隊先發底定 捕手林立恩、胡孟智各有優缺
2023U18世界盃棒球賽即將開打，中華隊在熱身賽3戰以2勝1負作收，今（30）日休兵練球，並準備於在天母棒球場首戰澳洲隊。目前中華隊陣容安排底定，唯獨捕手部分還未確定，將視戰況及對手決定由林立恩或胡孟智蹲捕。
記者路皓惟/台北報導
中華隊投手部分預計由林維恩、張峻瑋、陽念希和孫易磊組成先發輪值，王彥恩則是在牛棚待命，或在必要時候擔任先發；內野部分以三壘重砲王念好為首，游擊手為黃天賜，二壘手張趙紘，二游部分也是平鎮搭檔，至於一壘手則是徐紹予或李勛傑輪替。
林佳緯、邱鑫、許庭綸和柯敬賢4名外野手安排方面，中華隊教頭吳柏宏表示，4名外野手的狀態好，所以就看守備能力排先發，但邱鑫相比之下守備判斷稍微差了一點點，並且只能守左外野，因此邱鑫預計排在指定打擊（DH）。
至於捕手部分，吳柏宏指出，林立恩與胡孟智各有優缺點，「林立恩檔球和引導投手的能力比較好，但胡孟智的傳球臂力優於立恩，因此兩人由誰擔任先發，必須有所取捨，重點還是捕手與投手間的默契配合。」
吳柏宏認為，林立恩在對美國熱身賽情緒起伏比較大，接補也不是那麼穩定，「我有特別提醒他要控制好自己的情緒，不過他在從集訓到前幾場熱身賽，都做得很好，所以還是要視比賽狀況決定捕手，或者在後半段需要守備的時候將胡孟智換上場。」