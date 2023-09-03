柯以柔年收千萬！28歲存下第一桶金　靠「理財4招」坐擁3棟房

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柯以柔畢業於台北商專，但她其實一開始對理財毫無概念，直到2007年存到第一桶金時，同學幫她報稅時建議她好好理財，才能以更快的速度存錢，因此柯以柔才開始接觸理財工具，她也透過許多理財書建立正確觀念，從最基礎的基金、保險開始，到後來投資房地產，成功翻身成為富婆。
柯以柔善加利用信用卡功能！花錢同時也能省錢
許多人怕刷了信用卡，最終會變成卡奴，但柯以柔認為，信用卡若使用恰當，其實可以省下更多錢，她會將信用卡分成不同功能，並研究哪種回饋最高，有些是累積紅利點數，有些則有現金回饋，她善加利用信用卡功能，在不知不覺中省下一大筆錢。
剛接觸投資 柯以柔靠基金累積信心
柯以柔剛開始接觸投資時，將50萬元放在定存，另外50萬投資美國運通新興市場債券月配息基金，而經過一段時間觀察後，柯以柔就靠著基金獲利10幾萬元，比銀行定存高出許多，也因此對投資更有信心。
柯以柔投資不貪心！避免被割韭菜
柯以柔在經歷幾次投資基金後，野心逐漸轉往股市發展，但她認為想在台股穩穩賺錢，就不能隨意跟風，也不能太過貪心，賣股票時不能拖泥帶水。她建議可以購買穩定的金融股，雖然無法在短期內獲利，但至少能避免落得「割韭菜」的下場。
坐擁3棟房！柯以柔買房首看地段
柯以柔先後買下3間房，她前兩間房以房租繳房貸的形式獲利，第二間房竟在短短兩年內，投資報酬率高達50％。柯以柔建議買房優先考量地段，她會找自己熟悉的區域下手，最好鄰近捷運站或附近有商圈，且她偏愛公設比低的中古屋，才有改造空間，屋齡在15年以內都可以接受。
柯以柔靠4招理財！專家盧燕俐給2點建議
針對柯以柔的理財方法，理財專家盧燕俐指出，她認為債券基金並非穩賺不賠，績效跟聯準會利率息息相關。像前兩年債券就狂跌，買債券基金還是要留意總經數據跟相關風險。另外，月配息產品也要留意，是否配息來自本金，以及匯率變化，因為市面上很多月配息產品都是南非幣計價，配息雖好卻賠匯差。建議投資人以主流貨幣，像是美元，或者自身貿易留學能用到的貨幣為主。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。