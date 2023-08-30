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特企／Attack一匙靈顛覆洗衣新型態　日本革新技術霸氣登台

▲「Attack一匙靈極效洗衣霸」協助大眾拋開過往各種洗衣疑慮，不挑機不挑人！（圖／品牌提供）
▲「Attack一匙靈極效洗衣霸」協助大眾拋開過往各種洗衣疑慮，不挑機不挑人！（圖／品牌提供）

本報訊

Attack一匙靈推出顛覆過往的新洗劑「極效洗衣霸」，經花王日本實驗室獨創100%濃縮洗淨微粒技術，無添加任何水及防腐劑，將清潔、除臭、抗菌等有效洗淨成分，以水溶性PVA薄膜包覆，真空凝縮成型棒狀新型態！為全台消費者創造從內到外的洗淨新體驗！

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革新1：淨擊力免浸泡、免搓洗　0技巧！

過往洗衣困擾黃衣領、髒襪子，再也不需預先浸泡，「Attack一匙靈極效洗衣霸」擁有雙重高浸透分解微粒，深入衣物纖維瓦解去除頑垢污漬，展現超越液體的洗淨力提高約70%！

革新2：急溶力急速溶解不易殘留！

日本創新數秒內溶解度控制技術，濃縮微粒遇水可快速起泡並溶解，經日本花王自社實驗結果可於100秒急速溶解，免去殘留擔憂。

革新3：方便力 一拋即淨免測量　好拿不沾手！

貼近大眾欲改善忙碌生活，期待更高效能處理家事的需求，「Attack一匙靈極效洗衣霸」新穎棒狀設計好拿取，再也不擔心洗劑測量和沾手問題。

洗衣世代交棒就這麼霸！家務一同輕鬆交棒

「Attack一匙靈極效洗衣霸」協助大眾拋開過往各種洗衣疑慮，不挑機不挑人！讓家中每位成員，無論另一半或是孩子都能藉由一拋即淨，輕鬆完成洗衣家事，實現洗衣家務無痛交棒！

劃世代洗衣新洗劑9/1霸氣登台　再抽超霸好禮

即日起至2023/12/31(日)23:59止，凡於活動期間至各大通路購買「Attack一匙靈極效洗衣霸」系列產品即可抽好禮。

活動一：至活動網站分享圖文使用心得，即可參加月月抽51入正貨乙份。

活動二：至花王微笑心生活官方LINE帳號，憑購買有效發票登錄，即可再抽Line會員點數50點、一匙靈Attack極效洗衣霸最大包裝(51入)。
 

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