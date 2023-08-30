特企／Attack一匙靈顛覆洗衣新型態　日本革新技術霸氣登台

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過往洗衣困擾黃衣領、髒襪子，再也不需預先浸泡，「Attack一匙靈極效洗衣霸」擁有雙重高浸透分解微粒，深入衣物纖維瓦解去除頑垢污漬，展現超越液體的洗淨力提高約70%！
革新2：急溶力急速溶解不易殘留！
日本創新數秒內溶解度控制技術，濃縮微粒遇水可快速起泡並溶解，經日本花王自社實驗結果可於100秒急速溶解，免去殘留擔憂。
革新3：方便力 一拋即淨免測量 好拿不沾手！
貼近大眾欲改善忙碌生活，期待更高效能處理家事的需求，「Attack一匙靈極效洗衣霸」新穎棒狀設計好拿取，再也不擔心洗劑測量和沾手問題。
洗衣世代交棒就這麼霸！家務一同輕鬆交棒
「Attack一匙靈極效洗衣霸」協助大眾拋開過往各種洗衣疑慮，不挑機不挑人！讓家中每位成員，無論另一半或是孩子都能藉由一拋即淨，輕鬆完成洗衣家事，實現洗衣家務無痛交棒！
劃世代洗衣新洗劑9/1霸氣登台 再抽超霸好禮
即日起至2023/12/31(日)23:59止，凡於活動期間至各大通路購買「Attack一匙靈極效洗衣霸」系列產品即可抽好禮。
活動一：至活動網站分享圖文使用心得，即可參加月月抽51入正貨乙份。
活動二：至花王微笑心生活官方LINE帳號，憑購買有效發票登錄，即可再抽Line會員點數50點、一匙靈Attack極效洗衣霸最大包裝(51入)。