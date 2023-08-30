U18世界盃棒球賽／台灣隊長四番重砲王念好　霸氣喊話帶隊奪冠

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中華職棒富邦悍將今與2023選秀會第一指名球員王念好完成簽約，雙方以簽約金555萬、月薪9萬及激勵獎金175萬的條件，簽下2.5年的合約，合約總值高達730萬元，
畢業於桃園北科附工的王念好，今年報名中職季中選秀，獲得富邦悍將第一指名，成為選秀榜眼。王念好在8月18日與富邦完簽下2.5年的合約，簽約金555萬、月薪9萬及激勵獎金175萬的條件，合約總值高達730萬元。
作為準職棒新鮮人，王念好獲得外界更多的關注，他坦言是一種壓力，但也是一種助力，「其實說壓力也還好，沒有那麼大，U18世界盃就當作是高中最後一場盡情享受。」
身高183公分的王念好，打擊爆發力強，擁有絕佳的揮棒速度，被球探評價為長打能力最好的青棒選手，甚至評價勝過於同期的味全龍強打劉基鴻。對打擊相當有自信的王念好表示，「我沒想過跟別人比較，我只跟昨日的自己比較，比過去更進步才是重點。」
高中三年來，王念好除了技術更純熟外，他認為自己心態進步最多，「以前想法比較狂，上了場就想追求長打，有時候一昧追求長打，反而求好心切，沒有顧好自己的動作，導致揮棒動作跑掉，現在心態就比較穩定，確實擊球以團隊為主。」
即將進入職棒，王念好最期待見到前輩林智勝，「從小時候就看『大師兄』打球，結果現在他還在打，如今有機會在職棒場上見面，真的很期待。」至於是否也有目標挑戰中職300轟，王念好笑說：「沒想那麼多啦！自己是中長槍，介於大砲型之間。」
今年U18世界盃扛起台灣隊長的重責，王念好目標很明確，就是帶隊拿下每一場勝利，「打擊方面不強求全壘打，但告訴自己一定要穩定，在打擊和守備方面盡力幫助球隊，要負責穩住軍心，並帶領球隊奪冠。」