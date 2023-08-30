U18世界盃棒球賽／身高161捕手胡孟智擁雷射肩　身材靠努力彌補

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這是胡孟智第一次打U18世界盃，尤其過去生涯還未參與過如此高層級的賽事，心情自然很興奮，也特別想要對決日本隊，展現自己最引以為傲的雷射肩臂力，「聽說他們每一個人腳程都很快，希望可以在場上阻殺對手。」
本屆中華隊帶上胡孟智與林立恩兩名捕手，總教練吳柏宏表示兩人各有優缺點，林立恩擋求和引導投手能力較佳，但胡孟智傳球臂力更好，因此先發捕手的安排將視對手及比賽戰況決定。
與林立恩之間的良性競爭，促使胡孟智更加努力，無論有沒有被排上先發，胡孟智都隨時在場邊待命，「我覺得立恩的優點是勇於表現，從他身上看到值得學習的地方，而我自己的優勢傳球能力，如果被排上場就是進全力表現。」
畢業於平鎮高中的18歲捕手胡孟智，在今年中職季中選秀獲得中信兄弟第四指名選入，球團給予他210萬簽約金肯定，月薪5萬，另有激勵獎金90萬，合約保障至2026年。
身為準職棒選手，胡孟智更渴望在U18世界盃舞台發揮，「我不認為這會是壓力，反而更是一個動力，現在就是先把U18世界盃打好，好好守下每一顆球，穩穩拿下每一個出局數。」
胡孟智身高161公分、體重66公斤，在棒球場上個頭比較小，但他從沒因此氣餒，「以前我會覺得自己身材不如人，打棒球會不會沒有前途，但我告訴自己不要想太多，雖然身材差了一點，但我以加倍的努力來彌補先天上的差距，把自己練得更好、更強壯。」