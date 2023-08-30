舌頭麻、食慾差又沒精神當心是更年期！　中藥針灸調理緩解不適

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精神不濟脾胃虛 中醫治療精氣神台南市立醫院中醫部陳奕任醫師表示，黃女士精神較緊蹦伴隨疲憊，四肢稍冷，舌診稍胖有津，寸脈較弱、關脈較弦，中醫證型上屬於脾胃虛寒伴隨心陰不足。治療上給予小建中湯、甘麥大棗湯加上蒼朮、厚朴、陳皮、黃耆、何首烏等藥材，並針灸陷谷、足三里、太衝、三陰交、合谷、印堂、神庭、本神、耳神門等穴道。
衛教飲食可用雞蛋、小米粥、小麥、麥茶及玫瑰等可以安神，避免難消化及烤、炸、辣食物以利健脾胃。鼓勵保持情緒健康並發掘個人興趣，多出門走走。
黃女士回診表示，中醫調理次日就覺得味覺較正常，食慾也改善，也較有體力與精神能出門散步。
更年期常見症狀 正確飲食加運動陳奕任醫師指出，女性停經後因為卵巢濾泡功能減低，在停經後第二到八年常有不適症狀，因濾泡刺激素及黃體激素升高，伴隨雌性激素下降，出現潮熱盜汗、睡眠變差、情緒低落、記憶變差、感覺異常及尿失禁等症狀。
但非每位女性都會有更年期不適應症，透過正確飲食和運動，配合中醫依個人體質調理，可以幫助不適症狀減緩，安穩度過更年期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58986
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