第3輪對話登場！Google與新聞媒體達成2大共識、公會盼加速立法

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本次會議由數位部政務次長李懷仁、文化部政務次長李靜慧與通傳會委員林麗雲共同主持，公平交易委員會及國家科學及技術委員會科技辦公室亦派員參加。
數位部指出，會中新聞產業代表與數位平台代表共達成2大共識，首先，在網路開放性原則上，推動健全的新聞媒體環境有助於民主社會發展，追求共榮雙贏，營造一個多元、可持續和創新的新聞生態系。
其次，Google已經拋磚引玉提出「台灣新聞數位共榮基金」，委由數位經濟暨產業發展協會（DTA）執行，並於2023年7月31 日至8月13日完成第一階段收件；Google 與新聞產業皆樂見「台灣新聞數位共榮基金」正面發展，也歡迎各界持續響應與支持，雙方呼籲其他數位平台與政府主動投入資源，支持新聞產業永續發展。
另外，新聞產業公會提出2大共同主張，呼籲行政、立法部門承擔責任，加速完成立法；呼籲平台積極建構與媒體的「夥伴快速爭端解決機制」，避免數位平台上的盜版與詐騙行為，跨國數位平台應該杜絕假冒帳號的廣告投放，避免知名人士的名聲成為詐騙的工具，導致媒體的損失 。
Google則提出5點主張，第一，Google是世界上最大的新聞機構資助者之一，用行動支持台灣建立一個永續與健全發展的新聞生態系一直是其目標。過去20多年來，提供Google產品、服務支援與財務資源給全球大大小小的新聞發布商，在數位時代產製高品質的新聞。
第二，多數的獎助申請者認爲Google「台灣新聞數位共榮基金」支持的「nDX 新聞獎助計畫」，是推動轉型的契機；第三，Google相信「台灣新聞數位共榮基金」是能迅速回應新聞產業需求的務實方案，也是對台灣新聞產業及公眾利益有利且合適的作法，也希望政府與其他數位平台響應。
第四，面對不斷演進的數位技術與環境，持續的數位轉型有助於平台業者與新聞產業的共好、共榮，Google與新聞產業願意持續溝通與對話，協助台灣新聞產業之健全與永續發展，朝著共榮目標前進。
第五，政府在推動新聞產業相關公共政策時，應尊重各界意見，邀集多方利害關係人、單位，並在全面瞭解新聞產業與閱聽大眾需求的前提下，設定務實政策方向。
數位部表示，未來將在現有之基礎上，進一步與文化部、通傳會及公平會等，進行更緊密之合作，以協助我國新聞媒體之數位轉型與永續營運。