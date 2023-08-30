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會勘被市府臨時取消　黃淑君轟侯友宜「公務員非政治籌碼」

▲黃淑君表示日前與新北市府局處進行會勘，未料卻在不到一個小時前被臨時取消，全因局處配合侯友宜「不合作」政策，痛批公務人員不是政治籌碼。（圖／翻攝自黃淑君臉書）
▲黃淑君表示日前與新北市府局處進行會勘，未料卻在不到一個小時前被臨時取消，全因局處配合侯友宜「不合作」政策，痛批公務人員不是政治籌碼。（圖／翻攝自黃淑君臉書）

記者陳威叡／台北報導

新北市議員黃淑君今（30）日於臉書貼文，貼出日前原先將與市府於上午9時許一同會勘板橋浮洲積水處，未料卻在不到一小時前被臨時通知取相，她認為新北市長侯友宜打壓部分議員已不是秘密，局處配合市長的「不合作」政策，痛批公務人員不是政治籌碼，「地方的民眾權利也不是，孩子的權利也不是，所有的市民都不是」。

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對於與新北市府會勘卻在不到一小時前被通知取消，黃淑君表示，侯友宜打壓部分議員已不是秘密，第一線公務人員早就怨聲四起，真的是裝睡的人叫不醒，難道真的以為可以一手遮天，用口號「侯侯做代誌」來真的「做事」嗎？

黃淑君強調，自己不圖什麼，只希望市民安居樂業，就跟侯的初衷一樣，但邀請市長來議會備詢，被國民黨杯葛，辦理會勘局處直接配合侯的「不合作」政策方向，她在會勘前還拜訪里長閒談，聽聞里長說只要下雨就不騎那條路，聽了很多苦澀。

黃淑君說，自己是小小議員，沒權沒勢沒背景，但是有的是民意支持，第一線公務人員跟她一直抱歉，甚至直接拜託不要為難，昨天還在討論要怎麼解決地方淹水問題，但未料今天早上會勘取消，批評公務人員不是政治籌碼，「地方的民眾權利也不是，孩子的權利也不是，所有的市民都不是」。

最後黃淑君說，如果侯友宜一意孤行，那只能說是無視人民苦痛，侯在杯葛議員為地方發聲多時，自己都默默隱忍，嘗試不讓第一線公務人員為難，但卻變成侯友宜肆無忌憚打壓第一線公務人員，她不能坐視不管，認為每一個人都是該保護的對象。

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