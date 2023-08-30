蘇拉颱風成「完美風暴 」！台灣驚險閃過 彭啟明：真的要很慶幸
蘇拉颱風（SAOLA）路徑持續往西移動，其暴風圈僅接觸台灣陸地的恆春半島12小時左右，陸上警報則有望在明（31）日凌晨解除。對此，氣象達人彭啟明也表示，蘇拉颱風已經成為「完美風暴 」，台灣能閃過真的要很慶幸。
記者潘毅/綜合報導
天氣風險公司總經理彭啟明今（30）日晚間在臉書上發文表示：「真的要很慶幸閃過蘇拉颱風！颱風眼如此清晰可見、眼牆延伸的暴風圈又厚實，科學上是一個完美風暴 (perfect storm)。」
至於「完美風暴 」 (perfect storm)是什麼意思？這其實是一種氣象術語，最早出現在1718年牛津英語詞典，意旨罕見氣象現象相結合，從而導致的一場異常嚴重的風暴。而世界上最著名的「完美風暴」，則是1991年美國發生的「萬聖節東北風暴」。
截至今（30）日晚間7時30分，包含高雄市、台東縣兩個縣市政府，已經宣布明（31）日正常上班上課。蘇拉颱風接觸台灣陸地的時間大概就是12小時左右，預計深夜至明（31）日清晨就會脫離，陸上警報最快有機會在今日晚上11時30分解除，但明日清晨的2時30分或5時30分機率較高，海上警報可能在週五（9月1日）清晨解除。