不斷更新／颱風假沒了！蘇拉暴風圈將脫離　陸警估明天清晨解除

攝護腺癌術後小便失禁好困擾？2手術可改善　7旬翁靠「它」揮別漏尿人生

攝護腺癌術後小便失禁好困擾？2手術可改善　7旬翁靠「它」揮別漏尿人生
攝護腺癌術後小便失禁好困擾？2手術可改善　7旬翁靠「它」揮別漏尿人生

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】74歲何先生是局部非轉移性攝護腺癌患者，中國醫藥大學附設醫院泌尿部黃志平主任與何先生討論治療選項、風險後，決定使用達文西機器手臂輔助攝護腺根除及骨盆腔淋巴廓清微創手術，術後追蹤攝護腺抗原指數（PSA）無復發狀況，但術後只要稍用力便有漏尿情形。

我是廣告 請繼續往下閱讀
少數攝護腺癌患者在術後可能會有小便失禁、漏尿問題，大大影響生活品質。黃志平主任表示，可調式尿道中段懸吊手術能改善患者控尿問題，而且手術已有健保給付，共有8項健保適應症，對於攝護腺癌根除手術後有尿失禁的病人是一大福音。

少數攝護腺癌術後尿失禁　2男性控尿手術可使用

台灣攝護腺癌新診斷人數逐年增加，是男性前四大癌症之一。黃志平主任表示，少數病人腫瘤鄰近或侵犯調控排尿的括約肌、尿道肌肉群，為了達到理想的腫瘤根除率，手術攝護腺、腫瘤切除可能會影響部分結構，使術後控尿能力不如術前。

黃志平主任提到，根據國外文獻統計，達文西手術後有較快的尿控恢復速度，但對於侵犯性較高的攝護腺癌，術後仍有可能難以達到理想的控尿程度，此時可考慮現行效果較佳的2種男性控尿手術，包括：

  • 人工括約肌植入術：
置入一個控制閥在尿道，平時維持固定壓力，當病人欲解尿時需要按置於陰囊的幫浦解開控制閥壓力，此裝置適合嚴重型應力性尿失禁

  • 尿道懸吊帶系統：
簡便的尿道懸吊手術，懸吊系統固定在尿道中段，住院手術期間醫師將調整適當懸吊緊度，增加膀胱出口阻力，以達到更理想的尿路控制，適合較輕中度的病人。

而何先生經過藥物、骨盆底肌肉訓練後一天仍需要3至4片小護墊使用，為徹底解決漏尿狀況，便於今（2023）年6月進行可調式尿道中段懸吊手術，術後何先生已不需要使用尿片，生活品質大幅改善。

可調式尿道中段懸吊系統　8項健保適應症

可調式懸吊手術後若吊帶變鬆或控尿能力變差，仍可透過在恥骨局部麻醉小手術調整緊度，是現行針對男性尿失禁懸吊系統，唯一可終生再調整的系統。此種手術在歐美已有10餘年經驗，台灣於2015年引進，並於2018年正式納入健保給付項目。

中醫大附醫表示，攝護腺癌病人接受根除性攝護腺切除手術後，可調式尿道中段懸吊系統的健保適應症為以下8項：

  • 手術後尿失禁持續9至12個月
  • 保守性治療無效
  • 無尿路阻塞
  • 無尿路感染
  • 膀胱功能正常
  • 無膀胱過度反射或藥物治療可控制
  • 無膀胱輸尿管逆流
  • 無明顯膀胱餘尿
中醫大附醫提到，病人術後平均約可減少2至3片尿布護墊使用，且大多數的病人術後相當滿意於尿失禁的改善狀況。因此，民眾若有相關治療需求都可與醫師討論，經過評估後選擇最適當的方式進行改善。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59000

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

舌頭麻、食慾差又沒精神當心是更年期！　中藥針灸調理緩解不適

今年首例腸病毒奪命！　醫囑9月開學「免疫討債」攀高峰

注意腳麻、痛等5P急性肢體缺血症狀！　未把握「這時間」治療恐截肢、死亡

私密處疾病難以啟齒　診察治療一站式服務

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問