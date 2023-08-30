攝護腺癌術後小便失禁好困擾？2手術可改善　7旬翁靠「它」揮別漏尿人生

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少數攝護腺癌術後尿失禁 2男性控尿手術可使用台灣攝護腺癌新診斷人數逐年增加，是男性前四大癌症之一。黃志平主任表示，少數病人腫瘤鄰近或侵犯調控排尿的括約肌、尿道肌肉群，為了達到理想的腫瘤根除率，手術攝護腺、腫瘤切除可能會影響部分結構，使術後控尿能力不如術前。
黃志平主任提到，根據國外文獻統計，達文西手術後有較快的尿控恢復速度，但對於侵犯性較高的攝護腺癌，術後仍有可能難以達到理想的控尿程度，此時可考慮現行效果較佳的2種男性控尿手術，包括：
- 人工括約肌植入術：
- 尿道懸吊帶系統：
而何先生經過藥物、骨盆底肌肉訓練後一天仍需要3至4片小護墊使用，為徹底解決漏尿狀況，便於今（2023）年6月進行可調式尿道中段懸吊手術，術後何先生已不需要使用尿片，生活品質大幅改善。
可調式尿道中段懸吊系統 8項健保適應症可調式懸吊手術後若吊帶變鬆或控尿能力變差，仍可透過在恥骨局部麻醉小手術調整緊度，是現行針對男性尿失禁懸吊系統，唯一可終生再調整的系統。此種手術在歐美已有10餘年經驗，台灣於2015年引進，並於2018年正式納入健保給付項目。
中醫大附醫表示，攝護腺癌病人接受根除性攝護腺切除手術後，可調式尿道中段懸吊系統的健保適應症為以下8項：
- 手術後尿失禁持續9至12個月
- 保守性治療無效
- 無尿路阻塞
- 無尿路感染
- 膀胱功能正常
- 無膀胱過度反射或藥物治療可控制
- 無膀胱輸尿管逆流
- 無明顯膀胱餘尿
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59000
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