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愛貓進行絕育手術後竟死亡！　寵物醫療糾紛如何排解？

愛貓進行絕育手術後竟死亡！　寵物醫療糾紛如何排解？
愛貓進行絕育手術後竟死亡！　寵物醫療糾紛如何排解？

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】一名飼主日前帶著愛貓進行絕育手術，未料愛貓竟不幸於手術後3天死亡！飼主對動物醫院提出消費爭議申訴，在新北市動物保護處建構溝通平台三方合力下，終於促成兩造雙方圓滿和解。獸醫師林蔡祿建議，在寵物看診時，飼主應在尊重專業的情況下充分跟獸醫師討論；而動物醫院也建議在治療前讓飼主瞭解病情風險，並告知估價，才能減少糾紛。

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新北一名飼主陳小姐帶著1歲的米克斯愛貓到新北市動物醫院進行絕育手術，摘除子宮卵巢，愛貓術前評估檢查都屬正常，沒想到愛貓卻在手術後3天不幸離世！陳小姐因無法接受一場絕育手術導致人貓永隔，故向動保處提出醫療糾紛申訴。

動保處於接獲申訴後，轉介板橋區調解委員會並協調兩造與獸醫師公會出席，讓飼主與動物醫院方充分溝通，在現場三方委員專業的分析下，飼主理解任何手術都有存在風險，雙方終於解開心結，最後以動物醫院同意捐款1萬元幫助流浪動物達成和解。

寵物醫療糾紛溝通平台　三方合力促成和解

現代越來越多人飼養寵物，而寵物生病時伴隨而來的看診與醫療過程也常衍生不少問題，例如醫療收費無法接受、對獸醫師的治療有疑義、懷疑治療用藥不當或針對治療效果不滿意等問題。

為了更專業解決民眾與動物醫院醫療糾紛，動保處自去年5月與板橋區調解委員會攜手合作，建構寵物醫療糾紛溝通平台，共同處理民眾寵物醫療糾紛申訴案件，以協助讓動物醫院與飼主達成充分溝通及理解。目前已成功轉介5案，其中有4案雙方達成共識，成功於現場和解。另由於寵物醫療糾紛涉及獸醫師醫療專業知識，動保處也特別邀請社團法人新北市獸醫師公會協助，借助公會臨床經驗豐富的獸醫師提供專業諮詢。

  • 動保處及新北市獸醫師公會獸醫師：提供動物醫療專業問題的解答
  • 動保處：可針對獸醫師法相關法規予以解答
  • 新北市獸醫師公會獸醫師：可提供臨床見解及經驗分享
林蔡祿表示，許多寵物醫療糾紛常常是由於飼主與動物醫院雙方溝通認知上的落差才造成的，建議在寵物看診時，飼主應在尊重專業的情況下充分跟獸醫師討論；而動物醫院方面，建議讓飼主在治療前瞭解病情及可能的風險，並告知預估收費情形，讓飼主有心理準備，如此才能減少醫療糾紛發生。

動保處特別提醒，有寵物醫療糾紛調解需求的飼主們，可以先上網至行政院消費者保護會線上申訴系統(網址：https://reurl.cc/WGo1Oe)進行申訴，申請醫療糾紛申訴調解，民眾收到動保處轉介公文後，也請配合回傳同意調解單，以利安排調解日期。若有動物醫療糾紛相關疑義也可以撥打動保處電話(02)29596353，將由專人服務提供諮詢。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59005

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