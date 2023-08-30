愛貓進行絕育手術後竟死亡！　寵物醫療糾紛如何排解？

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動保處於接獲申訴後，轉介板橋區調解委員會並協調兩造與獸醫師公會出席，讓飼主與動物醫院方充分溝通，在現場三方委員專業的分析下，飼主理解任何手術都有存在風險，雙方終於解開心結，最後以動物醫院同意捐款1萬元幫助流浪動物達成和解。
寵物醫療糾紛溝通平台 三方合力促成和解現代越來越多人飼養寵物，而寵物生病時伴隨而來的看診與醫療過程也常衍生不少問題，例如醫療收費無法接受、對獸醫師的治療有疑義、懷疑治療用藥不當或針對治療效果不滿意等問題。
為了更專業解決民眾與動物醫院醫療糾紛，動保處自去年5月與板橋區調解委員會攜手合作，建構寵物醫療糾紛溝通平台，共同處理民眾寵物醫療糾紛申訴案件，以協助讓動物醫院與飼主達成充分溝通及理解。目前已成功轉介5案，其中有4案雙方達成共識，成功於現場和解。另由於寵物醫療糾紛涉及獸醫師醫療專業知識，動保處也特別邀請社團法人新北市獸醫師公會協助，借助公會臨床經驗豐富的獸醫師提供專業諮詢。
- 動保處及新北市獸醫師公會獸醫師：提供動物醫療專業問題的解答
- 動保處：可針對獸醫師法相關法規予以解答
- 新北市獸醫師公會獸醫師：可提供臨床見解及經驗分享
動保處特別提醒，有寵物醫療糾紛調解需求的飼主們，可以先上網至行政院消費者保護會線上申訴系統(網址：https://reurl.cc/WGo1Oe)進行申訴，申請醫療糾紛申訴調解，民眾收到動保處轉介公文後，也請配合回傳同意調解單，以利安排調解日期。若有動物醫療糾紛相關疑義也可以撥打動保處電話(02)29596353，將由專人服務提供諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59005
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