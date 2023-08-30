中元普渡結束了！供品暗藏「加持期限」 專家籲：15天內最好吃完
今（30）日為一年一度的中元節，許多公司行號與社區都已經舉辦了普渡儀式，這也留下的大量的供品。但究竟拜完好兄弟的這些食物，還能不能食用？對此，專家也分別從科學角度、民俗角度來作出解釋。小孟老師更建議：「供品最好在普渡後15天內吃完」。
記者潘毅/綜合報導
中元節普渡的供桌上，除了常見的三牲、水果之外，近年也多了許多餅乾、泡麵等等乾糧類物品。而普渡過的食物是否更容易壞？從科學層面解釋，中元節時序在炎熱的夏日，自然會增添食物腐敗的機率，而拜拜使用的香，也會釋放乙烯，對部分水果產生催熟效果，因此才會有普渡後食物容易壞的刻板印象。
而民俗信仰部分，命理專家楊登嵙老師也曾說明，兄弟無法直接碰觸到食物，但祂們會透過吸走供品的氣來進食，也因此才會讓食物感覺少一味、比較容易壞掉。
過去命理專家小孟老師則建議，供品在普渡後15天內吃完，最能得到好兄弟的加持好運，若是放置到鬼月過完，好兄弟回到祂們的地方後，就失去效力了。而普渡時給好兄弟「接塵」用的毛巾、牙刷、牙膏、臉盆等用品，其中屬個人用品的牙刷、毛巾最好丟掉，至於臉盆和牙膏則可留下來繼續使用。