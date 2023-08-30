長期使用安眠藥，若手術會加劇嚴重？ 專家這樣說

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失眠者一半有慢性疼痛 術後疼痛感更嚴重奇美醫療財團法人奇美醫院麻醉部主治醫師何淳寧指出，失眠在世界各地的盛行率高達10%至30%，這項普遍問題不僅會影響身體自主神經系統的平衡，更可能引起疼痛問題。由於失眠和慢性疼痛之間存在著密切的雙向關係，也就是失眠病人(約50%)同時伴有慢性疼痛，慢性疼痛病人(約50%)也面臨失眠的困擾。
但是，失眠的影響不僅只在慢性疼痛。在急性疼痛的部分，奇美醫院的研究發現，失眠的病人在手術後疼痛的嚴重程度上也會更為嚴重。而這種嚴重的術後疼痛不僅會延緩病人回復正常生活的速度，還會增加出現術後譫妄的風險。此外，若病人在手術前長期使用安眠藥，這也可能影響到術中麻醉藥物的需求量，或在手術前後因突然停藥而產生戒斷症狀，需要特別注意。
「術後疼痛預測模型」 協助提升患者康復程度奇美醫療財團法人奇美醫院麻醉部醫師何淳寧說明，奇美醫院於2021年成功自行發展「疼痛預測模型」，這項新技術結合了病人年齡、手術類型、睡眠狀況以及術中心率變異度指標，透過這些預測數據，有助於醫療團隊精準掌握病人麻醉甦醒後的疼痛情形，並制定合適的術後照顧計畫，確保病人在手術期間的安全與舒適，也降低手術後疼痛的程度，並提高病人的康復速度。
監測麻醉狀態和疼痛感受 減少手術不適疼痛預測模型可配合術中麻醉深度腦波監測(Entropy)和麻醉下的疼痛指標(SPI)，在手術期間全面監測病人的麻醉狀態和疼痛感受。這樣的結合不僅有助於在手術過程中保持病人的安全，還能減少手術帶來的不適。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59007
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