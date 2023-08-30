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長期使用安眠藥，若手術會加劇嚴重？ 專家這樣說

長期使用安眠藥，若手術會加劇嚴重？ 專家這樣說
長期使用安眠藥，若手術會加劇嚴重？ 專家這樣說

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】45歲李女士，長期有失眠問題，經痛時的疼痛感總是特別劇烈。最近她被診斷出罹患子宮內膜異位症，決定接受腹腔鏡子宮切除手術，手術過程中利用「術後疼痛預測模型」，配合麻醉深度監測(Entropy)以及手術疼痛指數(SPI)監測，確保術中麻醉和止痛都處於最適宜狀態，也緩解了她擔心的麻醉風險，順利解決經痛與子宮內膜異位的問題。

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失眠者一半有慢性疼痛　術後疼痛感更嚴重

奇美醫療財團法人奇美醫院麻醉部主治醫師何淳寧指出，失眠在世界各地的盛行率高達10%至30%，這項普遍問題不僅會影響身體自主神經系統的平衡，更可能引起疼痛問題。由於失眠和慢性疼痛之間存在著密切的雙向關係，也就是失眠病人(約50%)同時伴有慢性疼痛，慢性疼痛病人(約50%)也面臨失眠的困擾。

但是，失眠的影響不僅只在慢性疼痛。在急性疼痛的部分，奇美醫院的研究發現，失眠的病人在手術後疼痛的嚴重程度上也會更為嚴重。而這種嚴重的術後疼痛不僅會延緩病人回復正常生活的速度，還會增加出現術後譫妄的風險。此外，若病人在手術前長期使用安眠藥，這也可能影響到術中麻醉藥物的需求量，或在手術前後因突然停藥而產生戒斷症狀，需要特別注意。

「術後疼痛預測模型」　協助提升患者康復程度

奇美醫療財團法人奇美醫院麻醉部醫師何淳寧說明，奇美醫院於2021年成功自行發展「疼痛預測模型」，這項新技術結合了病人年齡、手術類型、睡眠狀況以及術中心率變異度指標，透過這些預測數據，有助於醫療團隊精準掌握病人麻醉甦醒後的疼痛情形，並制定合適的術後照顧計畫，確保病人在手術期間的安全與舒適，也降低手術後疼痛的程度，並提高病人的康復速度。

監測麻醉狀態和疼痛感受　減少手術不適　

疼痛預測模型可配合術中麻醉深度腦波監測(Entropy)和麻醉下的疼痛指標(SPI)，在手術期間全面監測病人的麻醉狀態和疼痛感受。這樣的結合不僅有助於在手術過程中保持病人的安全，還能減少手術帶來的不適。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59007

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