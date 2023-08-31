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第一期：腫瘤對腸壁侵犯較淺，侷限在黏膜下層及肌肉層；
第二期：腫瘤已入侵腸壁；
第三期：腫瘤轉移到腸子附近的淋巴結；
第四期：遠端器官轉移，最容易轉移的部位是肝臟，其次分別為肺臟及主動脈旁的淋巴結或腹腔的轉移。
台北醫學大學附設醫院副院長、大腸直腸外科主治醫師魏柏立表示，大腸癌最重要的治療是手術，只要將腫瘤切除就有痊癒的希望。第四期已經遠端轉移的病人，在轉移的器官中，以肝轉移可以動手術切除腫瘤的機會最高。
局部肝轉移痊癒希望高 廣泛性轉移用藥延長時間
大腸癌肝轉移可分為局部轉移和廣泛性轉移，前者如果轉移腫瘤顆數少，可以直接手術切除；若是轉移的腫瘤數量稍多無法開刀，先打化療及標靶藥物，進行全身性藥物治療，讓腫瘤縮小後再手術切除。
廣泛性轉移是腫瘤顆數已經多到數不清，就像「滿天星」一樣，無法進行手術。此時以藥物治療為主，讓大顆腫瘤變小顆，小顆腫瘤變不見，延長存活時間。若是腫瘤縮小還有手術的機會。
肝轉移用藥後再開刀 兩種標靶藥物可使用
魏柏立指出，大腸癌的標準治療是手術切除，已經轉移無法手術的病人，採取化療加上標靶藥物，來延長存活時間。如果治療後腫瘤縮小，還可手術切除腫瘤，甚至有痊癒的機會。目前標靶藥物有「抗血管新生標靶藥物」及「上皮細胞受器拮抗劑」（EGFR 標靶藥物）兩種。
大腸癌細胞有不同的基因表現，RAS 是重要的基因之一。轉移性大腸癌病人中，RAS 基因突變佔 30 至 40 %，沒有突變的野生型佔 60 至 70%。RAS 有無變異可以選擇的標靶藥物不同，確診後要先做基因檢驗，決定治療方針。
RAS 基因突變病人是使用抗血管新生標靶藥物。魏柏立解釋，抗血管新生標靶藥物可以使癌細胞旁邊的血管正常化，讓其他藥物可以更有效率進入癌組織裡面，對癌組織進行毒殺。最後，再將血管完全阻斷，癌細胞得不到養份即凋零死亡。若是治療後腫瘤縮小，可以動手術切除腫瘤。
EGFR 標靶藥物對 RAS 野生型療效好 6、7 成腫瘤會縮小
RAS 基因沒有突變 （野生型）的病人，除了可以使用抗血管新生標靶藥物外，還多了 EGFR 標靶藥物可選擇。魏柏立說，EGFR 標靶藥物對肝轉移的腫瘤縮小相當好，局部性肝轉移接受 EGFR 標靶藥物治療後，有高達 6、7 成的人腫瘤會縮小，再進行手術切除。
廣泛性轉移無法手術的病人，有痊癒機會時，建議使用 EGFR 標靶藥物，讓腫瘤有效大幅縮小，再對肝臟做積極處理。
標靶藥物運用最大化 標靶順序很重要
若是痊癒機會不高時，魏柏立認為，此時要思考如何讓藥物選擇運用達到最大化。雖然 EGFR 標靶藥物的腫瘤縮小率很高，但是目前健保的給付規範，是優先使用抗血管新生標靶藥物，再使用 EGFR 標靶藥物才都有給付。若是未按順序用藥，第二種標靶藥物要自費。因此，擬定治療策略時，要考量病人的經濟能力及健保給付條件，決定用藥順序。
魏柏立強調，目前第四期大腸癌已不再是末期大腸癌，藥物及手術的進步，約有 3 成可以治癒，即使是無法治癒，治療後存活期可拉長至 30 至 36 個月，病人只要接受治療就有希望。
文／癌症希望基金會 編輯／賴以玲 圖／楊紹楚
諮詢專家：台北醫學大學附設醫院副院長、大腸直腸外科主治醫師魏柏立
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 第四期大腸癌肝轉移可治癒嗎？RAS 基因未變異者治癒機會高