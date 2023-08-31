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年輕人是自我探索的黃金階段
為何年輕人對心理諮商的意願如此踴躍？黃楷翔表示，現在透過網路的傳播，例如理科太太、阿滴地分享，對於心理諮商的想法越來越能夠接受，同時在 15 歲到 18 歲階段也是自我探索的黃金期。
「這一個階段的年輕人，面臨求學職涯發展、親密關係、人際問題、自我實現等，他還在跟自己的世界奮鬥，需要長出自我，搞清楚什麼是自己理想的生活？目前遇到的困難需要怎麼樣的理解跟幫助？」
而隨著民間的心理諮商所越來越普及，也考驗民眾識讀的能力，加上網紅對於心理諮商的分享與推波助瀾，如何去選擇適合自己的諮商資源，並透過教育或提升民眾對心理知識的正確性。
免費心理諮商結束恐有中斷潮
而這次政府祭出「三次免費心理諮商」的美意，降低年輕人進行心理諮商的門檻，然而也有人擔心在使用完免費名額之後，或許會出現諮商中斷、或者一連串的退訂潮。
黃楷翔則表示，「有些人對心理諮商的過程或收費不了解，或者使用後覺得 CP 值不合，又或者覺得心理諮商視不是我想要的，那結束心理諮商並沒有什麼不好。」
他說，心理諮商未必適合每一個人，如果認為心理諮商適合自己，那維持使用者付費，可以讓心理諮商資源有正向的循環，而非只有靠政府補助才能夠正視心理健康的重要。
以臨床心理諮商所也會在跟民眾說明，有的人需要更長的諮商期，也需要釐清心理諮商並不是給你一個答案，而是更遠看到自我與他人關係的旅程與方法，減少彼此對心理諮商的過度期待與落差。
文／謝承恩 圖／黃懷賢
1.諮詢專家:黃楷翔心理師
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 為何年輕人對心理諮商變踴躍？心理師從臨床解析三大原因：正值人生探索黃金期