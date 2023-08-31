iPhone 15 全9色曝光！外媒評「史上最無聊」 果粉：還我土豪金
蘋果發表會確定在台灣時間9月13日凌晨1點登場，預計iPhone 15會成為發表會最注目的焦點，外媒9to5mac也完整曝光全系列9色，包含iPhone 15的黑、綠、藍色，黃和粉紅色等5色，以及iPhone 15 Pro的泰坦灰、藍色、太空黑和銀色四色，而iPhone 15 Pro的顏色甚至被評為「史上最無聊」。但即便如此，分析師郭明錤日前就曾透露，這次iPhone 15 Pro Max配置了「潛望鏡頭」，會成為大賣的關鍵。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果發表會正如外界猜測，選在台灣時間為9月13日凌晨1點。關於iPhone 15的新色傳聞不斷，其中高階的Pro款最早猜測會有酒紅色成為今年代表色，但已經被推翻，日前又傳出綠色，但可能性不大。目前普遍推測今年的iPhone 15 Pro會有泰坦灰、藍色、太空黑和銀色四色，而iPhone 15則有顏色豐富的黑、綠、藍色，黃和粉紅色。
外媒9to5mac曝光了9款新色，其中iPhone 15 Pro的顏色相對較於低調，被認為是史上最無聊，沒有驚喜！台灣PTT上的網友也不太領請，認為Pro系列的配色「索然無味」、「飽和度好低」、「感覺早期的傳聞的暗紅色還比較好看」、「連顏色都退火，真的只擠Type-C」甚至忍不住說「還我土豪金！」。但還是有擁護者，認為iPhone 15塑膠感重，Pro比較好看？」死忠果粉沒忘初衷，率直表態，「雖然和14差不多，但也是要換機，這就是果粉」。