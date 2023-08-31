影／塗鴉怪客身份曝！2外籍男子「已潛逃日本」 6度變裝扮成芭比
一列停放在台中捷運高鐵台中站尾軌處的捷運備用車，車廂遭到不明人士塗鴉，警方獲報調閱監視器後，鎖定2名涉案男子，均為外籍人士，但據悉，2人在本（8）月22日從香港搭機來台、24日犯案後還「6度變裝」，目前都已出境，中捷稍早在記者會上表示，後續將由台中地檢署發布通緝，並同步公開兩人長相。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，該2名男子持油壓剪，剪斷鐵絲網闖入車站內，涉嫌塗鴉高鐵備用列車。警方超過400人次警力，經初步調查和調閱上百支監視器後，29日掌握2名涉案男子，1名為德國籍及1名捷克籍。
警方指出，該2名男子22日從香港搭機來台，24日潛入車站犯案，事後為了躲避查緝，都以徒步方式移動，且還進行6次換裝「其中一次甚至變成女性」、「戴著雙辮假髮」，而變換地點均屬偏僻地區，相當狡猾老練。接著犯案隔日（25日）即搭機逃往日本。
警方不排除此為計畫性犯案，且與此同時，北捷、高捷也都有列車遭人塗鴉，很可能都是同組人馬所為，目前全案已依刑法毀損罪、大眾捷運法罪嫌移送台中地檢偵辦，並由地檢署發布通緝，警方也會將情資給北高兩市進行比對調查，以釐清案情。