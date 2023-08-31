特企／跑跑卡丁車RUSH+新賽季S21更新！究級神車「海柏神」登場

除此之外，還將推出全新重點賽車「海柏神」，神之領域展現究級速度的賽車「海柏神」將透過「海柏神中心」登場，玩家們可以從「海柏神暗」與「海柏神耀」2種外型中選擇喜歡的一款獲得。
這次更新也推出全新遊戲內容「全能激鬥賽」。每天進行比賽累積積分並且進行特定日期開啟的爭奪戰，即可獲得「酷幣」、「電池」等獎勵。爭奪戰獲勝時，還可獲得「熾金啟動器」、「星願結晶」、「車手噴漆」等好禮。特別是本次賽季將送給率先征服全部區域的1,000名玩家「車牌個性化憑證」，憑此道具可以在下一個賽季領取「個性化車牌」。除此之外，「拉力賽」也新增了需要在限定時間內盡可能通過更多區間的「無盡模式」。
NEXON為紀念新賽季的更新將進行各式各樣的活動，即日起至9月10日前登入遊戲或參與排位賽的玩家可領取「年糕氣球」、「拔河車牌(永久)」等各式各樣的獎勵。另外，在9月26日前，完成遊戲登入、參與對局、發送禮物等各種任務的玩家可獲得「餐館碎片」，玩家們可以運用碎片兌換「飯捲氣球」、「三角飯糰頭飾」、「柿子胎痕」、「柿子眼鏡」等多樣道具。同時在10月24日前，完成每日與每週任務可以獲得「衝刺拼圖」，收集拼圖可以兌換「冠軍馬拉松(永久)」、「能量水晶」。
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