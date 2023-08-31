新學期到來開學商品熱賣 新北市抽查311件49件標示不合格
迎接新學期的到來，不少開學商品十分熱賣，為讓家長購買到開學必備的書包、文具用品、便當袋、學生制服等用品，新北市政府經濟發展局針對轄內商家辦理開學前商品專案抽查，今（31）日公布抽結果，共計抽查311件，其中49件標示不合格，不合格率達15.76％，呼籲消費者在購買前應看清楚標示內容，保障自身權益。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府經濟發展局長何怡明表示，民眾在購買書包、文具用品、便當袋、制服等商品時，往往只留意商品外觀及價格，很少注意商品是否有完整標示，提醒無論何種商品流通進入市場時，都應符合商品標示法及其他相關標示基準規定，例如常見的書包、便當袋商品應符合「商品標示法」、文具用品應符合「文具商品標示基準」、學生制服應符合「服飾標示基準」等。
新北市政府經濟發展局說明，本次抽查311件，共有49件不合格商品，其中書包、便當袋及文具用品主要缺失都是未標示原產地、製造商或進口商資訊、製造日期；學生制服則是未標示原產地、製造商資訊、洗燙處理標示、成份標示等，分別依「商品標示法」、「文具商品標示基準」、「服飾標示基準」等規定要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法裁處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令要求下架或公告業者名稱。
新北市政府經濟發展局指出，商品標示是商品的身分證，保障消費者對商品「知的權利」，家長在幫學童購買開學商品時也要注意所使用的商品品質與使用安全，購買前應看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，保障自身權益。