《木曜4》集體離職內幕曝光！前員工爆料6月美國外景「出了大事」

SM男團成員遭爆「讓未成年女友墮胎」　RIIZE昇翰發文道歉了

▲「SM娛樂」新男團RIIZE成員洪昇瀚感情史被爆出，傳出讓未成年女友墮胎、私密照外流。（圖／RIIZE臉書、xxeuk Twitter）
▲「SM娛樂」新男團RIIZE成員洪昇瀚感情史被爆出，傳出讓未成年女友墮胎、私密照外流。（圖／RIIZE臉書、xxeuk Twitter）

記者楊慧玲、實習記者郭亘芸／台北報導

「SM娛樂」新男團RIIZE成員洪昇翰被爆出疑似帶未成年女生開房、逼墮胎及親密床照外流後，沉寂了2天，終於在昨（30）日透過RIIZE的社群帳號親自發文道歉，他對於種種黑料被抖出，讓粉絲及團體受到傷害而感到非常自責及抱歉，但有部分粉絲不買帳，認為他行徑惡劣應退團。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲SM新團RIIZE昇瀚道歉文全文。（圖／翻攝自RIIZE IG）
▲SM新團RIIZE昇瀚道歉文全文。（圖／翻攝自RIIZE IG）
洪昇翰30日晚間在RIIZE IG帳號上發布一張全白的圖片，並寫下：「在站在粉絲面前之前，我認為應該要先好好說清楚，先向支持RIIZE的各位粉絲致上真心的歉意。」對於在出道前這種非常重要及關鍵的時刻，因為自身問題而對團體造成了傷害，以及讓成員們和公司失望，他表示：「因為當時感到害怕跟焦慮，沒能迅速道歉真的非常抱歉，我不會怪任何人也不會找藉口，這一切都是因我的粗心所導致，這段時間我也對於過去的行為反省了很多。」

▲RIIZE平均年齡只有20歲。（圖／翻攝自RIIZE臉書）
▲RIIZE平均年齡只有20歲。（圖／翻攝自RIIZE臉書）
這次的風波讓很多人希望洪昇翰可以退團，但他表示，以後會優先考慮團隊，做任何事情前也都會更加謹慎行事，並盡全力讓團體及粉絲感受到他的真誠，間接說明了他並不會因此離開RIIZE。

▲RIIZE是SM娛樂年度重點男團，萬眾矚目。（圖／翻攝自RIIZE臉書）
▲RIIZE原為SM娛樂年度重點男團，萬眾矚目，卻爆出團員私密照遭外流醜聞。（圖／翻攝自RIIZE臉書）
SM娛樂對於自家團體成員私密照被惡意外流也硬起來聲明：「最近在各大社群網站上無端散播著RIIZE成員的私生活照片，是明確的違法行為。」會積極蒐證，並對散布照片者將採取法律行動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

SM男團RIIZE昇瀚沒出道就塌房！逼墮胎床照外流、疑帶未成年開房

RIIZE新歌來了！SM娛樂隔7年推怪物男團　MV上線半天衝破百萬點閱

少女時代俞利的5個小祕密！曾交往棒球選手　出道16年仍住SM宿舍

東海、銀赫離開SM首飛台灣！謝絕媒體採訪　承諾會跟SJ一起活動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問