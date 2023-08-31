SM男團成員遭爆「讓未成年女友墮胎」 RIIZE昇翰發文道歉了
「SM娛樂」新男團RIIZE成員洪昇翰被爆出疑似帶未成年女生開房、逼墮胎及親密床照外流後，沉寂了2天，終於在昨（30）日透過RIIZE的社群帳號親自發文道歉，他對於種種黑料被抖出，讓粉絲及團體受到傷害而感到非常自責及抱歉，但有部分粉絲不買帳，認為他行徑惡劣應退團。
記者楊慧玲、實習記者郭亘芸／台北報導
洪昇翰30日晚間在RIIZE IG帳號上發布一張全白的圖片，並寫下：「在站在粉絲面前之前，我認為應該要先好好說清楚，先向支持RIIZE的各位粉絲致上真心的歉意。」對於在出道前這種非常重要及關鍵的時刻，因為自身問題而對團體造成了傷害，以及讓成員們和公司失望，他表示：「因為當時感到害怕跟焦慮，沒能迅速道歉真的非常抱歉，我不會怪任何人也不會找藉口，這一切都是因我的粗心所導致，這段時間我也對於過去的行為反省了很多。」
這次的風波讓很多人希望洪昇翰可以退團，但他表示，以後會優先考慮團隊，做任何事情前也都會更加謹慎行事，並盡全力讓團體及粉絲感受到他的真誠，間接說明了他並不會因此離開RIIZE。
SM娛樂對於自家團體成員私密照被惡意外流也硬起來聲明：「最近在各大社群網站上無端散播著RIIZE成員的私生活照片，是明確的違法行為。」會積極蒐證，並對散布照片者將採取法律行動。
※【NOWnews 今日新聞
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