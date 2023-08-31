特企／台北街頭出現抓鬼大師？這團體應景惡搞「粽邪」　網笑噴

知名YOUTUBE團體YOYO1/2結合中元節與《粽邪3：鬼門開》熱潮，拍攝「粽猴3：南唔關是impreza」影片，片中抓鬼大師「海始法師」與記者優優對話頻出梗，引發網友笑噴關注。YOYO1/2團長YOYO表示，自己本身是粽邪影片粉絲，每一集都親自到電影院觀看，心血來潮之下，和團員一起拍攝這支影片，也吸引網友觀看，並紛紛在社群上討論發表看法。
YOYO提及自身是跨性別的弱勢團體，自小受到不少言語霸凌，廣告公司出身的他，利用自身專業，拍攝一連串職人系列影片，並積極從事公益活動，也將所得捐贈給弱勢團體，希望可以引發社會共鳴。
《粽猴3：南唔關是impreza》由YOYO1/2四位成員一起拍攝完成，過程中也吸引不少路人關注， 惡搞逗趣的影片內容甫上線就吸引數千次點閱。YOYO表示，大家拍攝過程中都付出了相當多的心力，擔任記者一角的成員優優更是吃螺絲卡了15次，她笑著說，現在才知道LIVE的採訪工作真的不容易。
網友看完後紛紛在影片下留言，「太多梗了，從頭笑到尾XDD」、「兼治憂鬱症，看完笑到不行」、「哈哈可以把恐怖的題材拍的這麼幽默有趣真不容易」、「海始法師有夠過分！寂掰師姐講話說不好就有1千～」。
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