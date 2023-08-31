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特企／台北街頭出現抓鬼大師？這團體應景惡搞「粽邪」　網笑噴

▲《粽猴3：南唔關是impreza》引發網友熱議。（圖自YOUTUBE）
▲《粽猴3：南唔關是impreza》引發網友熱議。（圖自YOUTUBE）

本報訊

七月鬼門開，搶搭中元節熱潮，恐怖片《粽邪3：鬼門開》8月25日在台上映，三天就開出2700萬的票房佳績，中南部戲院場場爆滿甚至加場換大廳，勇奪全台票房冠軍！日前台北市區街頭也出現抓鬼大師，吸引媒體前往採訪，原來是知名YOUTUBE團體拍攝的惡搞影片，抓鬼大師妙語連珠，有網友驚呼，簡直是融合中西一體的新抓鬼大師。

知名YOUTUBE團體YOYO1/2結合中元節與《粽邪3：鬼門開》熱潮，拍攝「粽猴3：南唔關是impreza」影片，片中抓鬼大師「海始法師」與記者優優對話頻出梗，引發網友笑噴關注。YOYO1/2團長YOYO表示，自己本身是粽邪影片粉絲，每一集都親自到電影院觀看，心血來潮之下，和團員一起拍攝這支影片，也吸引網友觀看，並紛紛在社群上討論發表看法。

YOYO提及自身是跨性別的弱勢團體，自小受到不少言語霸凌，廣告公司出身的他，利用自身專業，拍攝一連串職人系列影片，並積極從事公益活動，也將所得捐贈給弱勢團體，希望可以引發社會共鳴。

《粽猴3：南唔關是impreza》由YOYO1/2四位成員一起拍攝完成，過程中也吸引不少路人關注， 惡搞逗趣的影片內容甫上線就吸引數千次點閱。YOYO表示，大家拍攝過程中都付出了相當多的心力，擔任記者一角的成員優優更是吃螺絲卡了15次，她笑著說，現在才知道LIVE的採訪工作真的不容易。

網友看完後紛紛在影片下留言，「太多梗了，從頭笑到尾XDD」、「兼治憂鬱症，看完笑到不行」、「哈哈可以把恐怖的題材拍的這麼幽默有趣真不容易」、「海始法師有夠過分！寂掰師姐講話說不好就有1千～」。

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8/30適逢中元節，在祭拜祖先與好兄弟之餘，除了闔家支持優質國片《粽邪3：鬼門開》外，有興趣的網友也不妨觀看知名YT團體拍攝的「番外篇」《粽猴3：南唔關是impreza》

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