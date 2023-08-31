北市大直擁6家米其林餐廳！入主態芮、RAW「9星特區」　門檻6千萬

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這次米其林公布的入選名單，台北市中山區樂群三路上有3家，知名餐廳「Taïrroir 態芮」從2星晉升為3星，樂群二路上也有3家，其中「斑泊」是今年新進餐廳，這兩個路段都是大直重劃區商家匯集的地段，不僅餐廳多，還有購物中心、酒店、飯店，住宅區也有多棟知名豪宅。
其中指標豪宅為「西華富邦」，依據實價資料，西華富邦近一年平均總價3.2億元，平均單價225萬元，另外「代官山」、「輕井澤」及「帝景水花園」也都是區域知名豪宅，諸多高價社區拉高大直重劃區的平均購屋總價。
住商不動產內湖港墘加盟店店東林書慶分析，大直重劃區鄰近內湖科技園區及松山機場，建商推案多以豪宅、高級住宅為主，吸引許多高端買方置產於此，尤其在內湖科技園區工作的企業主、高階主管會選擇在大直重劃區購屋，除了喜歡環境，也具彰顯身分的象徵。
郎美囡也指出，商家看準大直重劃區的區域特色及高端消費能力，高單價的餐廳、店家紛紛設點於此，特色餐廳多，因此成為米其林摘星最多的地段，不過大直也有房價親民的社區，樂群二路南側的國宅「大直美堤花園」近一年平均成交單價僅6字頭，總價約3千萬上下，也因為價格低許多，成交頗為熱絡。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。
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