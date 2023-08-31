海葵恐成「西北颱」重創台灣！暴風圈估籠罩台中以北 週末雨狂轟
海葵颱風（Haikui）動態令人感到擔憂，隨著太平洋高壓持續增強，海葵颱風的路徑不斷往南偏移，中央氣象局預估海葵基本上是貼著北海岸往西北移動，氣象粉專「觀天氣看氣象」更表明，海葵已經成為廣義的「西北颱」，影響時間約在週六至下週日（9月2日至9月3日），暴風圈更可能籠罩台中以北，若路徑成真，台灣西北部將是迎風面地帶，需要特別留意劇烈風雨。
記者張志浩/綜合報導
「觀天氣看氣象」說明，氣象局下午2時最新路徑顯示，海葵颱風路徑已經明顯南修，幾乎貼近北海岸陸地前進，甚至成為廣義的「西北颱」，而各國路徑也有逐漸南修趨勢，強度方面未來將以「中颱規模」接近台灣機率為最高，據目前路徑來看，海葵影響時間就在週末，若移速慢一點可能拖到下週一（9月4日）清晨，屆時台中以北都有可能籠罩在暴風圈內，不過最後閃過台灣還是有機率，明後天路徑會更為明朗。
氣象局預報員趙紘則指出，由於海葵颱風路徑南修，海上警報預計會在明（1）日白天發布，請陸上警報的機率有所提升，可能在明日深夜跟進發布，明日下半天北台灣就會開始因海葵颱風影響逐漸變天，在週末兩天，海葵颱風會帶來最明顯的風雨，尤其北部、中部山區、宜花都可能會有豪雨出現，請民眾持續留意海葵颱風動態，週末若有安排外出行程，也要多留意天氣預報。
此外，「西北颱」狹義上是指颱風中心從「台灣東方海面向西北方行進，並且通過基隆和彭佳嶼之間的海面，同時引進西北風造成嚴重災害的颱風」；不過在廣義上，只要符合氣象局定義第一類路徑（通過台灣北部海面向西或西北進行者）的颱風，都可以被歸類為西北颱。