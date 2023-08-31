曾成藍綠戰場　高雄最美「鼓山魚市場」將暫停營業

被稱為高雄最美魚市場、榮獲多個國際獎項的鼓山魚市場，去年風光開幕爆紅後今年人潮銳減，甚至成為藍綠陣營的政治攻防議題，如今鼓山魚市場確定將於9月4日起暫停營業、調整櫃位，國民黨市議員白喬茵就建議以以「新鮮水產」為調整營運的方向，期待鼓山魚市場二次轉型能成功，議員陳美雅則質疑魚市場運營商長期經營國道休息站，難道是把魚市場當休息站經營嗎？
記者鄭婷襄／高雄報導
海洋局表示，鼓山魚市場於111年10月21日開幕，因建築外觀及周邊水岸景色優美，獲得民眾好評，惟部分民眾希望能增加水產、海鮮項目，負責營運單位南仁湖公司從善如流，採納大家的建議，將以招入新型態的水產店舖、夜間規劃為主，將調整整體營運方向、櫃位，以最新最好的型態，重新再出發，故預定從9月4日起暫停營業，裝修調整時間約3個月，會加速進行，敬請期待。
陳美雅批評，花了近1.6億的興建的鼓山魚市場，開幕時號稱目標一年帶來300萬人潮，創造3億以上商機，市民原本期待可以帶動地方發展，結果不到一年，竟然停業了？他也收到許多遊客的心聲都說沒有特色，也不免讓人質疑魚市場運營商長期經營國道休息站，難道也是把魚市場當休息站經營嗎？難道沒有把地方特色做專業的評估與規劃嗎？
陳美雅要求政府此次業者重新調整規劃時，應嚴格監督，並要求廠商提出符合民眾期待的改善與完整規劃報告，不是只是大撒幣，金玉其外、敗絮其中。
議員白喬茵則說市府願意及時止血值得稱讚，建議學習上引的海鮮燒烤區、海鮮代客料理，還有立吞，讓遊客不只感受高雄的美，也可以迅速體驗到高雄的在地海味，希望市府這次是真的有做過市場調查、各地的實地考察、鄰近市場（哈瑪星社區、棧貳庫）的分析競合關係之後才開始整修。