鄉育攜教育專家前進新社高中 黃瑋芸：善用學習歷程讓興趣變分數
高中學子即將迎來開學，鄉育教育基金會邀請永齡希望小學教育總監兼VOGUE專欄作家的黃瑋芸Wendy 前往台中新社高中，為高二學生進行《善用學習歷程，讓你的興趣變分數》主題講座，幫助高中學子盡早理解如何從興趣出發，將其融入 108 課綱的重點改革項目—學習歷程檔案中。
黃瑋芸 Wendy講師分享自己從剛步入社會新鮮人階段，因尚未累積足夠職場技能時所歷經的困頓，到發掘自身優勢而有所成就、找到工作價值的心路歷程，反思成績是尋找未來出路的其中一種方式，而「興趣」與「自我探索」更是串連學習與職場的重要元素。演講中也邀請學生陳彥行上臺，透過挑戰表述個人特色及興趣，引導他運用黃金圈理論，實作自我探索的方法。
自2022年成立以來，鄉育基金會一直專注於輔導高中生，發展自我探索與學習歷程檔案的實作練習。透過全日的校園探索工作坊，引導學生從自身的好奇與興趣做發想。而在後續9堂系列課程中，以學習者中心理論為核心，鼓勵同學自訂目標，並透過課程逐步完成其檔案。課程包括時間管理、資料統整、簡報表達等，進而在日常活用所學。今年下半年、預計也將在全台灣北、中、南、東部地區非山非市的高中，舉辦相關講座與系列課程。
在講座的結尾，黃瑋芸 Wendy講師也特別強調「自己可以達成」的重要性，並分享自己的座右銘「接受自己的優劣勢，規劃最能發揮專長的計畫」送給新社的同學，千萬別小看自己的興趣，走的每一步只要能妥善記錄，都不是白費！