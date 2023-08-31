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U18世界盃棒球賽／台灣隊長王念好攻守俱佳　李勛傑一棒擊沉澳洲

▲中華隊隊長王念好本場敲出長打外也上演2次精彩守備美技。（棒協提供）
▲中華隊隊長王念好本場敲出長打外也上演2次精彩守備美技。（棒協提供）

記者路皓惟/天母報導

U18世界盃棒球賽中華隊今（31）日首戰澳洲，不僅先發孫易磊表現亮眼，投出7局完投完封勝，隊長王念好攻守俱佳，有多次精彩的美技守備，也有長打演出，而李勛傑也擊出勝利打點，讓中華隊順利拿下開門紅。

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台灣隊長、三壘重砲王念好在比賽中演出2次美技守備，帶給孫易磊很大的安定感，他表示：「非常滿意自己的表現，尤其是防守部分，我有跟易磊說我會挺他，要他大膽去丟，我會想辦法把球擋在前面，不會讓他失分。

前三局雙方都沒有攻下分數，四局下中華隊率先開張，在二壘有人情況下，李勛傑敲出游擊穿越安打，貢獻1分打點，也是本場的勝利打點。

談到今天對戰澳洲的擊球策略，李勛傑說：「今天打擊以攻擊速球為主，教練團賽前分析澳洲投手丟直球機率高，當下有設定到對方的速球直接做攻擊，很高興把自己有表現出來，大家一起朝著同目標繼續前進。」

中華隊首戰擊敗澳洲之後，9月1日將輪休一天，前往台中洲際棒球場練球，緊接著中華隊將於9月2日對戰勁敵韓國隊，韓國預計推派左投黃晙書，總教練吳柏宏表示：「黃晙書這一年進步許多，球速也提升2到3公里，必須要注意。」

▲U18中華隊李勛傑擊出勝利打點興奮怒吼。（棒協提供）
▲U18中華隊李勛傑擊出勝利打點興奮怒吼。（棒協提供）

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