龜山國小榮獲世界少棒錦標賽季軍 張善政親接機迎小選手凱旋歸國
桃園市龜山國小少棒隊遠赴美國贏得2023世界少棒錦標賽季軍，市長張善政今（31）日晚間前往桃園機場第二航廈，為載譽歸國的小將接機。張善政表示，本次龜山國小少棒隊在2009、2012年後再度代表亞太區參與威廉波特少棒賽，非常不容易，在賽事中也一路過關斬將擊敗加拿大、日本及庫拉索等強敵，雖然在國際組冠軍賽中遭敗部復活的庫拉索復仇成功，最終仍以10：0戰勝德州隊勇奪季軍，更獲得大會頒發團隊運動精神獎肯定，為獎項創設19年來首支獲獎的台灣少棒隊，不僅是桃園的光榮，也是大家「心中的冠軍」。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，桃園是座棒球城市，喜歡棒球的孩子在桃園絕對能一直發揮下去，若未來龜山少棒隊的小將想繼續追求棒球夢，在國高中階段桃園也有許多棒球名校得以讓他們持續發揮運動專長，也期勉棒球小將們球技持續精進。
龜山國小少棒隊總教練李政達表示，龜山國小是桃園棒球重點發展學校，感謝張市長與市府團隊鼎力支持基層棒球發展，讓龜山國小代表國家參與國際賽達到9次之多。本屆賽事孩子在比賽中總計獲得35分、僅失3分，以總戰績4勝1敗奪下季軍，帶給他們很大的信心與鼓勵。無論未來是否繼續打棒球，希望孩子都能秉持謙卑的心，將在少棒隊的所學運用在往後的人生，在未來的道路上一帆風順。