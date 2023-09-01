高鐵車票91新制上路！乘客剛抱怨「惡夢秒成真」 僅這車廂最舒適
台灣高鐵9月1日起針對「自由車廂」配置數進行調整，取消車票上「自由座車廂10-12」之字樣，調整自由座車票票面為「限搭自由座車廂」。不過此舉卻讓許多高鐵乘客感到非常傻眼，由於在8月中才剛有網友對於高鐵自由座的調整不滿，認為是「台鐵化」的作為，如今高鐵更是直接改革自由座的制度，讓多數乘客都不能接受。
記者張嘉哲/綜合報導
根據高鐵宣布相關資訊，過去搭乘高鐵自由座旅客早就習慣先行走道10至12號月台前等候，但從今（1）日起，高鐵的自由座車票已經「不再限制自由車廂是10至12節」，車票上也會寫著「限搭自由座車廂」，然而自由做的車廂是第幾節、有幾節，則是會在售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」等處，註明該列車的自由座車廂範圍，乘客必須自己留意。
然而在8月中時，才剛有網友抱怨自己在搭高鐵時，上車之後聽到列車長廣播表示「今日由於人多，自由座的旅客可以站到一般車廂」，讓他當下覺得很傻眼，車廂瞬間變得又擠又吵，還以為是坐到台鐵的列車，直呼「買高鐵就是要好一點的服務、安靜一點的空間、快一點到家、貴一點沒關係，結果現在只剩後面兩項，根本就是台鐵化」貼文獲得不少乘客認同，並且支持高鐵漲價，抑制超賣的情況。
然而根據高鐵「旅客運送契約」規定當中，一直以來都有載明，當自由座人潮較多時，得開放列車對號座車廂及玄關處供自由座旅客站立，但不會開放第6節商務車廂給他人站立，在開放對號座車廂可供自由座乘客站立時，也會用車廂廣播系統告知乘客，但這也常常讓對號座車廂的乘客搭乘體驗不佳，引起反彈。
如今高鐵不再限定自由車廂為「10至12節」，而是滾動式調整，高鐵解釋，將持續依旅運需求變化、旅客搭乘特性及平衡對號座/自由座需求等因素綜合評估，滾動檢視自由座車廂配置數，於各車次規劃2節到8節不等之自由座車廂，期望充分發揮現有34組列車之運能，兼顧自由座及對號座旅客需求。但顯然政策讓經常乘坐「對號座的旅客」感到不是相當滿意。