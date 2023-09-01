高鐵車次號碼有玄機！「台北→高雄別買8」 這區間號碼速度最快
台灣高鐵是不少人南北往返時最佳運輸工具，雖然票價貴，但卻也可以省去大票時間，搭乘的人也越來越多。不過，每次你在買高鐵票時，是否知道每個班次的「車次號碼」其實是有玄機的呢？是不是老是覺得怎麼買到「停靠一堆站」的車次呢？原來，高鐵的車次號碼其實是有其代表不同意義的，只要搞懂車次的編碼，就能快速訂到省時的車喔！
記者張嘉哲/綜合報導
根據高鐵說明，目前台灣高鐵有幾種停靠模式，其中旅客最熟悉的三種包括「北高直達車」、停靠8站的「跳站式列車」以及全程需145分鐘的「站站停列車」，高鐵每小時最少有3班車次運行，直達、跳站、站站停會各占1班，因為這3種停靠模式需求量最大，可服務最多旅客，發車數最多，因此這三種班次在每一週高鐵出勤的班次中，可以達到8成。
然而，不少人在訂車票時，總是困惑「怎麼每次都買到站站停列車」，但其實高鐵的車次編碼是有其規則的，由於車次編碼是由4個號碼所組成，其中「千位數」是判斷班車是定期開或指定日才行駛，「0」就是每天開，但是不會顯示在購票系統上，所以看到三位數的車號就是「定期車」；「1」是特定日期才開，週五晚上至週一早上的尖峰時段最常見，「8」則是當天臨時增開的列車，在颱風天等特殊狀況時最常看到。
然而，看完千位數，接著看百位數，如果是「1」的話，這表示是北高直達車，只停靠雙北三站、台中和高雄；「2」字頭也是直達車，不過會多停嘉義跟台南；「3」、「6」就是所謂跳站式列車，3字頭不停桃園、新竹、苗栗等3站，6字頭不停苗栗、彰化、雲林等3站；而如果是「8、9」的話表示這是每站皆停的列車。
意思就是說，如果要從台北去高雄的話，買到編碼「100-199的列車」一定是會最快；而如果台北到台中想要直達，就要購買車次號碼百位數為1、2的，如果常常發現北高往返都搭非常久，那很可能每次手腳太慢，都買到編號「8、9」站站停的列車囉！