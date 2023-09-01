集六位「大師」主廚上菜！單人餐價一萬五　餐酒會席位賣光待候補

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御盟集團與UKAI集團歡慶海外展店六年，匯聚來自日本各UKAI亭與台灣首位MAESTRO，史無前例的「MAESTROs in TAIWAN」餐酒會9月20、21日於Ukai-tei Kaohsiung搶先登場，9月23、24日移師坐擁絕美高樓美景的THE UKAI TAIPEI。
所謂的「MAESTRO（大師）」認證，為UKAI集團內鐵板燒師傅的評鑑制度，對專業人氣、餐飲服務、料理呈現與廚藝技術四個項目做審核，尤重廚藝技術與料理呈現，通過認證才能獲此殊榮。包括日本與海外在內8家店鋪的「UKAI亭」100多位鐵板廚師，只有6位獲得該稱號。
UKAI集團餐飲事業部長笹野雄一郎，從「UKAI亭」料理長一路到集團總料理長，同時也是UKAI集團執行董事。除了主導籌備台灣「Ukai-tei Kaohsiung」和「THE UKAI TAIPEI」的創立與領導國外主廚的合作活動，也曾和國際主廚江振誠（André Chiang）攜手打造「THE UKAI TAIPEI/ UKAI鳥山x RAW雙廚客座：Timeless Legends跨越時空傳奇經典」。
「MAESTROs in TAIWAN」餐酒會菜單由UKAI集團餐飲事業部長笹野雄一郎精心設計，並親自領軍總料理長半野雄大，與來自六本木、薊野、銀座UKAI亭的眾位MAESTRO，以及首位台灣MAESTRO—Eyaki張益祥主廚。堪稱黃金級的大師級陣容，也難怪即便台北、高雄場餐會之餐價皆是單人破萬，依舊搶購一空，目前僅待候補，主辦方也在考慮是否加場。
位於台北萬豪酒店內頂級鐵板料理 Mark’s Teppanyaki，亦推出秋季限定「炙饗海味」套餐。九道式極致海鮮盛宴，包含滑潤可口的「胭脂蝦海膽蟹肉蒸蛋」；使用日本麝香和巨峰兩種葡萄以果肉與冰沙兩種方式呈現，搭配有機水耕蔬菜特製成清爽的「日本麝香葡萄綠沙拉」；以東北角活鮑魚、干貝、每日鮮魚搭配老母雞高湯熬煮而成的「秋季海鮮魚湯」；大溪漁港直送「漁港現流明蝦佐起司海膽醬」；以及來自台灣東北角、鮮甜飽滿的「清蒸蝦蛄」炙煎保留肉質鮮甜，淋以特製番茄羅勒醬汁，鮮香爽口；主餐則是「日本和牛沙朗牛排」搭配海鹽與特製蒜酥，外酥內嫩香氣四溢。
主食還以特製「沙公撈飯」來彰顯秋蟹的美味，以老母雞、金華火腿、豬後腿肉、雞腳、豬腳精燉八小時港式上湯，加入紹興酒增添香氣，品嚐前由專人桌邊服務，將濃郁醬汁淋上鋪以鮮甜沙公的越光米，飽滿口感與鮮甜海味交織。「炙饗海味」每套5,000元+10%。
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