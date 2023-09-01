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集六位「大師」主廚上菜！單人餐價一萬五　餐酒會席位賣光待候補

▲「MAESTROs in TAIWAN」UKAI集團海外分店6週年感謝餐酒會，由UKAI集團餐飲事業部長笹野雄一集結日本各分店的MAESTRO推出餐會，將於高雄、台北兩地登場。（圖／御盟集團提供）
▲「MAESTROs in TAIWAN」UKAI集團海外分店6週年感謝餐酒會，由UKAI集團餐飲事業部長笹野雄一集結日本各分店的MAESTRO推出餐會，將於高雄、台北兩地登場。（圖／御盟集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

日本UKAI集團為慶賀在海外分店滿6周年，特舉辦「MAESTROs in TAIWAN」感謝餐酒會。由UKAI集團餐飲事業部長笹野雄一郎與總料理長半野雄大，首次領軍日本各店鐵板燒MAESTRO於台灣登場，高雄場感謝餐酒會9月20、21日於Ukai-tei Kaohsiung搶先登場，售價每位1萬3800元；9月23、24日，眾位鐵板燒大師集聚於THE UKAI TAIPEI，台北場每位售價1萬5800元。破萬元餐價，目前座位已被預約一空，尚可接受預排候補。另外，台北萬豪酒店內頂級鐵板料理 Mark’s Teppanyaki，則推出秋季限定「炙饗海味」套餐，九道式海鮮盛宴，每套5,000元+10%。

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起家於東京近郊的UKAI集團，秉持著「款待之心」在日本頂級餐飲界60年屹立不搖。「為顧客提供能夠讓他們從內心感受到幸福的空間，使顧客創造出留下深刻印象的故事。」UKAI相信這樣代代傳承的故事便是經營百年延續的店鋪的關鍵。也因為此精神感動了當時籌備晶英國際行館的御盟集團創辦人邵永添，2017年UKAI海外第一家店Ukai-tei Kaohsiung於晶英國際行館開業。為回應眾多台灣消費者好評，2019年海外第二家分店THE UKAI TAIPEI於台北微風南山46樓登場。

▲「MAESTROs in TAIWAN」餐酒會9月20、21日於Ukai-tei Kaohsiung搶先登場，高雄場售價每位1萬3,800元。（圖／御盟集團提供）
▲「MAESTROs in TAIWAN」餐酒會9月20、21日於Ukai-tei Kaohsiung搶先登場，高雄場售價每位1萬3,800元。（圖／御盟集團提供）
御盟集團與UKAI集團歡慶海外展店六年，匯聚來自日本各UKAI亭與台灣首位MAESTRO，史無前例的「MAESTROs in TAIWAN」餐酒會9月20、21日於Ukai-tei Kaohsiung搶先登場，9月23、24日移師坐擁絕美高樓美景的THE UKAI TAIPEI。

▲9月23、24日則在THE UKAI TAIPEI，每位售價1萬5800元，吃鐵板燒還能享有絕美高樓美景。（圖／御盟集團提供）
▲9月23、24日則在THE UKAI TAIPEI，每位售價1萬5800元，吃鐵板燒還能享有絕美高樓美景。（圖／御盟集團提供）
所謂的「MAESTRO（大師）」認證，為UKAI集團內鐵板燒師傅的評鑑制度，對專業人氣、餐飲服務、料理呈現與廚藝技術四個項目做審核，尤重廚藝技術與料理呈現，通過認證才能獲此殊榮。包括日本與海外在內8家店鋪的「UKAI亭」100多位鐵板廚師，只有6位獲得該稱號。

UKAI集團餐飲事業部長笹野雄一郎，從「UKAI亭」料理長一路到集團總料理長，同時也是UKAI集團執行董事。除了主導籌備台灣「Ukai-tei Kaohsiung」和「THE UKAI TAIPEI」的創立與領導國外主廚的合作活動，也曾和國際主廚江振誠（André Chiang）攜手打造「THE UKAI TAIPEI/ UKAI鳥山x RAW雙廚客座：Timeless Legends跨越時空傳奇經典」。

「MAESTROs in TAIWAN」餐酒會菜單由UKAI集團餐飲事業部長笹野雄一郎精心設計，並親自領軍總料理長半野雄大，與來自六本木、薊野、銀座UKAI亭的眾位MAESTRO，以及首位台灣MAESTRO—Eyaki張益祥主廚。堪稱黃金級的大師級陣容，也難怪即便台北、高雄場餐會之餐價皆是單人破萬，依舊搶購一空，目前僅待候補，主辦方也在考慮是否加場。

▲師傅陣容中，還包含首位台灣MAESTRO—Eyaki張益祥主廚。（圖／御盟集團提供）
▲師傅陣容中，還包含首位台灣MAESTRO—Eyaki張益祥主廚。（圖／御盟集團提供）
位於台北萬豪酒店內頂級鐵板料理 Mark’s Teppanyaki，亦推出秋季限定「炙饗海味」套餐。九道式極致海鮮盛宴，包含滑潤可口的「胭脂蝦海膽蟹肉蒸蛋」；使用日本麝香和巨峰兩種葡萄以果肉與冰沙兩種方式呈現，搭配有機水耕蔬菜特製成清爽的「日本麝香葡萄綠沙拉」；以東北角活鮑魚、干貝、每日鮮魚搭配老母雞高湯熬煮而成的「秋季海鮮魚湯」；大溪漁港直送「漁港現流明蝦佐起司海膽醬」；以及來自台灣東北角、鮮甜飽滿的「清蒸蝦蛄」炙煎保留肉質鮮甜，淋以特製番茄羅勒醬汁，鮮香爽口；主餐則是「日本和牛沙朗牛排」搭配海鹽與特製蒜酥，外酥內嫩香氣四溢。

▲台北萬豪酒店內頂級鐵板料理 Mark’s Teppanyaki，推出秋季限定「炙饗海味」套餐，九道式海鮮盛宴，每套5,000元+10%。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲台北萬豪酒店內頂級鐵板料理 Mark’s Teppanyaki，推出秋季限定「炙饗海味」套餐，九道式海鮮盛宴，每套5,000元+10%。（圖／台北萬豪酒店提供）
主食還以特製「沙公撈飯」來彰顯秋蟹的美味，以老母雞、金華火腿、豬後腿肉、雞腳、豬腳精燉八小時港式上湯，加入紹興酒增添香氣，品嚐前由專人桌邊服務，將濃郁醬汁淋上鋪以鮮甜沙公的越光米，飽滿口感與鮮甜海味交織。「炙饗海味」每套5,000元+10%。
 

▲鐵板燒的主食通常以炒飯呈現，此次特以「沙公撈飯」來彰顯秋蟹的美味。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲鐵板燒的主食通常以炒飯呈現，此次特以「沙公撈飯」來彰顯秋蟹的美味。（圖／台北萬豪酒店提供）
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