U18世界盃棒球賽／曾跟陽介仁一起奮戰！日本監督馬淵史郎超有名

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出自四國地區，馬淵小時候曾想當漁師，卻陰錯陽差進入棒球世界，國中畢業後，他原本想進入名校松山商就讀，但卻被家人反對，在哭了三天三夜後，決定就讀三瓶高校，沒想到卻影響了他一生，大學畢業他進入銀行上班，但高校恩師田内逸明邀請他到阿部企業，擔任球隊管理跟教練，他婉拒了好幾次，真的無法拒絕，只好答應，沒想到恩師突然過世，他成為隊上最年長球員，因此接任監督，原本只想說待一年，找看看其他後繼人選，但卻當了5年。
在阿部企業26歲的年紀就當上監督，他記得過去的狀況，「我跟陽介仁、林易增當時都一起奮戰，林易增腳很快，所以打一棒，陽介仁是我們所仰賴的投手。」
在阿部企業，球員晚上還要幫忙保全相關事業，白天當監督，晚上他還要指揮工地現場狀況，可說是最辛苦的監督，下午5點開始，一整夜都要工作，長達14小時，十分辛苦，練習大概是上午9時開始，大概2-3小時左右，並且沒有專門使用球場，要維持球員體力、還要有表現，每天想辦法找訓練場所，跟其他大企業相比差很多。
不過，馬淵還是撐過來了，他在1986年率領球隊打進全國前8強，也在秋季大會拿下第二名，之後他就回到四國。1987年，他開始在明德義塾擔任教練，1990年，馬淵開始帶領明德義塾高校，擔任監督，也開啟了他傳奇監督的甲子園之旅。
明德義塾高校在他帶領下，幾乎每年都進軍甲子園，最有名的戰役，1992年，他率領明德義塾高校對上擁有「哥吉拉」的怪物高中生松井秀喜，他命令所有投手要敬遠保送，不讓他打，結果松井連5打席都被保送，成為當時話題。
1998年他率領球隊在四強賽遇上橫濱高校，當時對方擁有「平成怪物」松坂大輔、後藤武敏等好手，9局下慘遭橫濱高校連拿3分落敗，不過他仍堅持帶領球隊。
明德義塾高校曾在2005年在地方大會8年連續奪冠，這時卻發生「不祥事」，8月4日馬淵引咎辭職，直到2006年8月22日他才回歸，整整一年無法帶隊。
但馬淵培養出不少好手，現在在西武隊的外野手岸潤一郎、歐力士隊西浦颯大，都是他教出來的名選手，這次日本隊在「馬淵JAPAN」帶領下會有什麼佳績？令人十分期待。