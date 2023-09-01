賴清德中台灣戰隊成形！林佳龍扮「桶箍」 3資深立委撐競總
賴清德競選總部各縣市三長昨完成授證，台中市由3位資深立委蔡其昌、張廖萬堅、何欣純分任競總主委與總幹事；位於青海路、環中路口的競選總部，預定9月底將正式運轉；總統府祕書長林佳龍將出任中區總督導，扮演「桶箍」的角色決戰中台灣。彰化縣也宣佈主委由國策顧問陳永昌接掌、總幹事彰化市長林世賢、執行總幹事縣黨部主委楊富鈞。
記者顏幸如／台中報導
民進黨提名總統參選人賴清德，昨親自授證給22縣市重要輔選幹部，明、後天（2日、3日）在台中一連成立全國保全產業後援會、全國旅中後援會、報關產業、中醫師等4場後援會，顯見賴清德對中部的重視。
賴清德的台中戰隊成形，昨天公佈台中市競總主委是立法院副院長蔡其昌，總幹事為立委何欣純（舊縣區）及張廖萬堅（舊市區）。3人同時是候選人，執行總幹事為市黨部主委李天生、總協調為議會黨團總召何文海。為展現團結，所有黨籍現任立委包括林靜儀、莊競程及無黨籍黃國書都是副總幹事，黨籍市議員是副執行總幹事。
此外，中區總督導為總統府秘書長林佳龍、決策委員會召集人為蘇嘉全、副召集人利錦祥。在正國會、英系、新潮流間形成平衡，合力為賴清德攻下中台灣搖擺州。
台中市競選總部將設於西屯區青海路二段、環中東路口，緊鄰國道一號與台74線，方便中彰投苗交通往來，現已緊鑼密鼓施工，預計9月下旬公開運作。李天生指出，總部未來會與民間的「信賴台灣之友會」密切合作。
民進黨彰化縣黨部今（1）日也宣佈，競選總部選址在彰化市中央路，象徵入主「中央」執政決心，現已有志工進駐整理、工作人員9日前後將進駐組織運作，預計11月正式成立。
彰化競總主委由小英之友會總會長國策顧問陳永昌接掌、總幹事為彰化市長林世賢、執行總幹事為縣黨部主委楊富鈞，並喊出3項認知與3個目標，要「投出好球、強棒出擊、彰化縣全壘打」。