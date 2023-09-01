U18世界盃棒球賽／美國投教記得洋基隊友王建民 讚伸卡球超變態
U18世界盃棒球賽睽違10年回到台灣舉辦，衛冕軍美國隊強勢挑戰二連霸，其中美國隊的投手教練LaTroy Hawkins是大聯盟著名的長青樹，過往效力紐約洋基時期也曾與王建民當過隊友，他讚「建仔」是一名很有認真的球員，至今對他的招牌伸卡球印象深刻。
記者路皓惟/天母報導
LaTroy Hawkins在2007年與洋基簽下1年375萬美元合約，雖然在季中交易大限前被交易至休士頓太空人，但與王建民做過短暫的隊友。當聊到這位前台灣旅美強投時，至今仍讓Hawkins印象深刻。
Hawkins表示：「王建民個性比較安靜，但他是一名很認真、很有紀律的球員，無論是賽前還是賽後，總是很認真做好自己該做的工作，每一場比賽也把自己準備完全，尤其是伸卡球真的非常犀利。」
雖然這次隨美國隊來台灣比賽，Hawkins還沒有時間與王建民打招呼，不過2011年的大聯盟全明星台灣大賽，兩人都有參加，Hawkins透露自己當時還有特別跟王建民見面。
現年50歲的Hawkins在大聯盟打滾長達21年，效力過雙城、洛磯、小熊、洋基等11支球隊，生涯出賽1042場，一共投了1467.1局，生涯投球成績75勝94敗、防禦率4.31，另有127次救援成功。