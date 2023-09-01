海葵颱風17:30發海警！風雨影響時間拉長 「周一颱風假」有機會
海葵中颱將破除台灣4無颱風登陸的紀錄！根據中央氣象局表示海葵颱風確認會登陸台灣，最快發布海警時間在今（1）日下午5點30分，週六（2日）早上清晨至上午發布陸警，中心登陸台灣估在3日早上接觸陸地，高機率在宜蘭、花蓮登陸，不過路徑仍持續南修，北北基宜蘭花蓮周六開始有雨勢，週日全台有雨，中南部山區有大雨機率，六日都有放颱風假的機會，至於週一颱風已經逐漸遠離，不過外圍環流仍籠罩台灣海峽，有大雨、豪雨發生機率，周一不完全排除放颱風假的機會。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，海葵中颱確認會登陸台灣，海警最快在下午5點半發布，週六清晨至上午有發布陸警機會，週日上午颱風中心登陸台灣，預估會在宜蘭、花蓮交界處附近觸陸，不過由於路徑持續往南修，也不排除從台東登陸機會。
週六颱風逐漸靠近，北部宜蘭花東一早就開始下雨，越晚雨勢越明顯；到了週日颱風中心登陸，是影響最劇烈的時間點，全台都有風雨，北部、東半部和中南部山區風雨明顯，提醒民眾外出需要特別留意。
由於整個颱風路徑南修、腳步變慢，影響時間也拉長，週一南部地區、中部山區有陣雨，東半部也有豪雨發生機率，北部地區雨勢相較緩和，剩下零星降雨，雖然周一海葵已經慢慢遠離台灣，預估位置將在中國沿岸附近，不過暴風圈仍籠罩台灣海峽，雖然沒有接觸到台灣陸地，不過外圍環流影響下仍有雨勢，不完全排除放颱風假的機會。