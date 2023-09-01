海葵颱風侵台！台北16時、新北19時水門管制 「只出不進」快移車
海葵颱風（Haikui）路徑南修，最新動態預測海葵颱風極可能「貫穿台灣」，台北市水利處宣布，今（1）日16時起水門管制「只出不進」，20時開始拖吊堤外滯留車輛。新北市也宣布，高灘地停車場自今晚19時起車輛只出不進，提醒民眾儘速移車。
記者黃韻文／綜合報導
台北市水利處表示，海葵颱風路徑南修，預測將接觸北部地區並帶來間歇性降雨，且8月30日至9月3日為「年度大潮」，河口潮位高於平時，考量上游水庫接近滿水位，隨時可能調節性放水，今（1）日16時水門管制，淡水河沿線疏散門（淡6至新3-2）及基隆河中山橋以下越堤坡道（百齡左右岸）「只出不進」。
台北市水利處指出，今晚20時起開始拖吊堤外滯留車輛，若未移置車輛會依車型大小，處新台幣1800元至4800元罰鍰，被拖吊車輛另需繳納移置費及保管費。今晚22時起關閉前述疏散門及越堤坡道，其餘疏散門於明（2）日上午8時執行管制「只出不進」。
新北市政府表示，因應海葵颱風侵台，高灘地停車場今（1）晚19時起車輛同樣「只出不進」，轄內河川區域橫移門（水門），以及越堤道路則於明（2）日上午10時關閉。