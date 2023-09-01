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U18世界盃棒球賽／16歲MVP強打曾打爆台灣　Coy James開心又碰面

▲U18世界盃美國隊年僅16歲的強打Coy James，他於去年U15世界盃榮獲賽會MVP。（吳忠育攝）
▲U18世界盃美國隊年僅16歲的強打Coy James，他於去年U15世界盃榮獲賽會MVP。（吳忠育攝）

記者路皓惟/天母報導

U18世界盃衛冕軍美國隊挑戰二連霸，陣中有9名擁有U12、U15和U18資歷的球員，包括在去年U15世界盃榮獲賽會MVP的16歲未來之星Coy James，由於去年U15世界盃曾與台灣對戰過，讓他特別期待今年再次交手。

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遠從美國搭機到台灣參加U18世界盃，Coy James認為這是很棒的經驗，「很好玩也很有趣，只是台灣天氣很熱。」美國隊本週一晚上抵達台灣，許多球員都還在調時差，但Coy James適應得很好，「現在已經可以好好睡整晚了。」

去年U15世界盃複賽中華隊提前5局以0：10遭美國隊扣倒，當時Coy James敲出二壘安打貢獻打點，最終美國一路打進冠軍戰，並擊敗古巴拿下冠軍，Coy James入選全明星隊最佳外野手，並且拿下MVP獎。值得一提的是，本屆參加U18世界盃的中華隊游擊手黃天賜也是去年U15世界盃的最佳二壘手。

Coy James提到，自己還記得去年U15對戰中華隊，這一次來到台灣參加U18世界盃，很開心有機會能夠與台灣球員再次碰面，黃天賜也在熱身賽特別與Coy打招呼，Coy表示：「去年比賽有一起交流，但我其實沒有特別記得哪一位球員，不是很確定他們有沒有入選U18國家隊，但我知道台灣打球很有熱情，實力也很強。」

年僅16歲的Coy James主要鎮守二游防區，雖然身材不算突出，但是運動能力很好，打擊爆發力強，也有不錯的守備能力。年紀輕輕就獲得大量關注，他表示有一點壓力，但在美國打球有很多很強的球員，所以自己就是持續進步，把自己準備好之後再去參加大聯盟選秀。

Coy James出生於北卡羅來納州，所以會關注鄰近地區亞特蘭大勇士隊的比賽，他最欣賞的球星是Ronald Acuna Jr.，也很喜歡過去曾效力勇士隊的游擊手Dansby Swanson，守備能力很好，兩位球星都是他追隨的目標。


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