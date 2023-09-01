U18世界盃棒球賽／16歲MVP強打曾打爆台灣　Coy James開心又碰面

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年U15世界盃複賽中華隊提前5局以0：10遭美國隊扣倒，當時Coy James敲出二壘安打貢獻打點，最終美國一路打進冠軍戰，並擊敗古巴拿下冠軍，Coy James入選全明星隊最佳外野手，並且拿下MVP獎。值得一提的是，本屆參加U18世界盃的中華隊游擊手黃天賜也是去年U15世界盃的最佳二壘手。
Coy James提到，自己還記得去年U15對戰中華隊，這一次來到台灣參加U18世界盃，很開心有機會能夠與台灣球員再次碰面，黃天賜也在熱身賽特別與Coy打招呼，Coy表示：「去年比賽有一起交流，但我其實沒有特別記得哪一位球員，不是很確定他們有沒有入選U18國家隊，但我知道台灣打球很有熱情，實力也很強。」
年僅16歲的Coy James主要鎮守二游防區，雖然身材不算突出，但是運動能力很好，打擊爆發力強，也有不錯的守備能力。年紀輕輕就獲得大量關注，他表示有一點壓力，但在美國打球有很多很強的球員，所以自己就是持續進步，把自己準備好之後再去參加大聯盟選秀。
Coy James出生於北卡羅來納州，所以會關注鄰近地區亞特蘭大勇士隊的比賽，他最欣賞的球星是Ronald Acuna Jr.，也很喜歡過去曾效力勇士隊的游擊手Dansby Swanson，守備能力很好，兩位球星都是他追隨的目標。