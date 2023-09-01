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颱風不影響！高雄奶茶節40家+45餐車、台南漢堡節25家　9/2登場

▲高雄市觀光局舉辦的「高雄奶茶節」，明（2）日下午將開場延續兩天，每日下午15:00到晚上20:00，在鹽埕埔捷運站2、3號出口，將聚集40家奶茶店家，及45家特色餐車。（圖／高雄市觀光局提供）
▲高雄市觀光局舉辦的「高雄奶茶節」，明（2）日下午將開場延續兩天，每日下午15:00到晚上20:00，在鹽埕埔捷運站2、3號出口，將聚集40家奶茶店家，及45家特色餐車。（圖／高雄市觀光局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

根據中央氣象局表示海葵颱風確認會登陸台灣，明（2）日早上清晨至上午發布陸警，中心登陸台灣估在3日早上接觸陸地。因此高雄市政府觀光局也表示，明（2）日的「高雄奶茶節」將正常舉行。另外，由台南晶英酒店舉辦、一年一度的「府城漢堡節」，明日也將照舊盛大舉行。

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高雄市觀光局舉辦的「高雄奶茶節」，明（2）日下午將開場延續兩天，每日下午15:00到晚上20:00，在鹽埕埔捷運站2、3號出口（大勇路，五福四路至大仁路間）盛大登場。聚集了40家奶茶店家，及45家特色餐車，並規劃了親子互動遊戲。

▲高雄奶茶節將有40個特色店家參與，像是紅太陽的巨無霸珍珠奶茶，獨特外型相當吸睛。（圖／高雄市觀光局提供）
▲高雄奶茶節將有40個特色店家參與，像是紅太陽的巨無霸珍珠奶茶，獨特外型相當吸睛。（圖／高雄市觀光局提供）
觀光局高閔琳局長表示，本次活動邀請40間特色知名奶茶店家大會師，無論是台式、港式、泰式、英式或是法式奶茶，都能暢飲；此外再彙集45家人氣美食餐車到場助陣，將為在地的鹽埕商圈、觀光產業帶來滿滿人潮。

觀光局說明，民眾只要於活動現場消費滿三家奶茶店，就能獲得超級實用而且設計精美的限量「高雄熊」高雄美食卡；只要消費達滿三家餐車就能獲得限量的茶葉蛋加爆米花。活動當日將邀請職籃高雄全家海神隊明星球員林任鴻及于煥亞、網紅馬可、知名藝人LALA及姐妹淘部落客親臨現場與民眾同歡。此外，帶孩子一起出門同樂的家長可以參加「親子接球樂」、「趣味推推樂」闖關，有機會帶走餐券或良杯製所環保杯等精美贈品。

▲高雄鹽埕區有條「奶茶一條街」封號的新樂街，短短550公尺就有超過10家奶茶店，且各具特色，也因此高雄市觀光局今年特舉辦了高雄奶茶節。（圖／取自陳其邁臉書）
▲高雄鹽埕區有條「奶茶一條街」封號的新樂街，短短550公尺就有超過10家奶茶店，且各具特色，也因此高雄市觀光局今年特舉辦了高雄奶茶節。（圖／取自陳其邁臉書）
觀光局補充說明，為推行淨零碳排、綠色永續及環保減塑政策，現場提供免費借用環保餐具的服務，並鼓勵大家自備環保杯；活動現場也有提供免費租借限量「高雄熊環保小杯」，獨享12間店家的小杯飲方案。活動建議搭乘大眾運輸工具前往，捷運鹽埕埔站2、3號出口出來即是活動會場。

至於每年都於夏日舉辦的「府城漢堡節」，今年邁入第五年，同樣不懼風雨，將於明（2）日開始為期兩天，於台南晶英酒店前廣場展開。參與活動共計25家人氣漢堡名店，快閃餐車業者也到場助陣。民眾免費入場，每家都是份量十足的有趣漢堡，飲品部分每人可於飯店飲料攤位加價100元享軟性飲料暢飲，或是300元加碼啤酒喝到飽，另為響應淨零綠生活，台南市環保局也將於現場提供餐具免費租借服務，活動時間為上午11:00至晚上21:30、9月3日上午11:00至下午17:30。

▲不受颱風影響，台南晶英酒店籌畫的「府城漢堡節」，將於明日至3日於酒店前廣場熱鬧展開。（圖／台南晶英提供）
▲不受颱風影響，台南晶英酒店籌畫的「府城漢堡節」，將於明(2)日於酒店前廣場熱鬧展開。（圖／台南晶英提供）
這次攤位參與名單包含：FACTORY 1/2 小共嚐餐廳、豐藏鰻魚料理、朱熹漢堡、Sk尚恩廚房、8818比薩屋、鄰座熱狗堡、蓋拉澳式漢堡、米國胖美式漢堡、双木漢堡等人氣店家，也有飯店代表，包含台北晶華酒店、台南晶英酒店與捷絲旅台南館。

歷年來，店家會以台南在地食材創意發想活動限定款漢堡，像是台南晶英就推出「晶魚滿堂富蠔堡」，以台南七股盛產的炙燒無刺虱目魚肚、油漬野放牡蠣以及酥炸海大蝦作為主題，裡頭甚至還加有玉井芒果漬西瓜綿來平衡整體風味，最後再奢華點綴北海道海膽及魚子醬，用料奢豪豐富。
 

▲台南晶英就推出「晶魚滿堂富蠔堡」用料豐富，有虱目魚肚、海大蝦、牡蠣與海膽、魚子醬，奢華感不輸現在麥當勞最夯的龍蝦堡。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英就推出「晶魚滿堂富蠔堡」用料豐富，有虱目魚肚、海大蝦、牡蠣與海膽、魚子醬，奢華感不輸現在麥當勞最夯的龍蝦堡。（圖／台南晶英提供）

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