颱風不影響！高雄奶茶節40家+45餐車、台南漢堡節25家　9/2登場

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觀光局高閔琳局長表示，本次活動邀請40間特色知名奶茶店家大會師，無論是台式、港式、泰式、英式或是法式奶茶，都能暢飲；此外再彙集45家人氣美食餐車到場助陣，將為在地的鹽埕商圈、觀光產業帶來滿滿人潮。
觀光局說明，民眾只要於活動現場消費滿三家奶茶店，就能獲得超級實用而且設計精美的限量「高雄熊」高雄美食卡；只要消費達滿三家餐車就能獲得限量的茶葉蛋加爆米花。活動當日將邀請職籃高雄全家海神隊明星球員林任鴻及于煥亞、網紅馬可、知名藝人LALA及姐妹淘部落客親臨現場與民眾同歡。此外，帶孩子一起出門同樂的家長可以參加「親子接球樂」、「趣味推推樂」闖關，有機會帶走餐券或良杯製所環保杯等精美贈品。
觀光局補充說明，為推行淨零碳排、綠色永續及環保減塑政策，現場提供免費借用環保餐具的服務，並鼓勵大家自備環保杯；活動現場也有提供免費租借限量「高雄熊環保小杯」，獨享12間店家的小杯飲方案。活動建議搭乘大眾運輸工具前往，捷運鹽埕埔站2、3號出口出來即是活動會場。
至於每年都於夏日舉辦的「府城漢堡節」，今年邁入第五年，同樣不懼風雨，將於明（2）日開始為期兩天，於台南晶英酒店前廣場展開。參與活動共計25家人氣漢堡名店，快閃餐車業者也到場助陣。民眾免費入場，每家都是份量十足的有趣漢堡，飲品部分每人可於飯店飲料攤位加價100元享軟性飲料暢飲，或是300元加碼啤酒喝到飽，另為響應淨零綠生活，台南市環保局也將於現場提供餐具免費租借服務，活動時間為上午11:00至晚上21:30、9月3日上午11:00至下午17:30。
這次攤位參與名單包含：FACTORY 1/2 小共嚐餐廳、豐藏鰻魚料理、朱熹漢堡、Sk尚恩廚房、8818比薩屋、鄰座熱狗堡、蓋拉澳式漢堡、米國胖美式漢堡、双木漢堡等人氣店家，也有飯店代表，包含台北晶華酒店、台南晶英酒店與捷絲旅台南館。
歷年來，店家會以台南在地食材創意發想活動限定款漢堡，像是台南晶英就推出「晶魚滿堂富蠔堡」，以台南七股盛產的炙燒無刺虱目魚肚、油漬野放牡蠣以及酥炸海大蝦作為主題，裡頭甚至還加有玉井芒果漬西瓜綿來平衡整體風味，最後再奢華點綴北海道海膽及魚子醬，用料奢豪豐富。